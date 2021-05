Jako v březnu. Fotbalová Jihlava znovu ztratila body s posledním

„První poločas jsme měli dobře našlápnuto. Kdybychom dobře dohráli naše slibné akce, mohli jsme ho vyhrát o tři čtyři góly a mohlo být po zápase,“ je přesvědčený čtyřiatřicetiletý záložník. „Místo toho jsme se nechali ve druhém poločase zbytečně zatlačit. A když už jsme v 84. minutě dali na 2:1, měli jsme to udržet,“ připomněl, že šest minut před koncem se Jihlava dostala do slibného náskoku.



Ten však v 88. minutě hráči Slavoje dotáhli, a dali tak připomenout na duel ze začátku března, který se hrál v Jihlavě, kde domácí Vysočině vyrvali výhru minutu před koncem řádné hrací doby.

„Přitom tentokrát jsme šli do zápasu s tím, že už jsme zachránění a mohlo by to být uvolněnější. Mohli jsme si zahrát fotbal, který by nás více bavil, nebýt pod takovým tlakem, jako když se hraje o záchranu,“ mrzí Lacka. „Na některých klucích jsem však to uvolnění neviděl a o to více mě remíza štve. Zvlášť, když jsme hráli s Vyšehradem, který je poslední a se kterým jsme ve finále ztratili čtyři body. Výkon některých hráčů mě strašně zklamal, takže z toho mám špatný víkend,“ doplnil nejzkušenější jihlavský hráč.

Šest zápasů bez porážky

Přes smolnou ztrátu bodů Jihlava prodloužila šňůru utkání bez porážky už na šest (dvě výhry, čtyři remízy). „Sérii máme dobrou,“ těší Lacka. „Po první třech čtyřech jarních zápasech, kdy jsme nevyhráli, jsme si s klukama sedli a řekli si pár věcí. Našli jsme správnou cestu, kterou se máme ubírat,“ pochvaluje si jihlavský kapitán.

Ten si uvědomuje, že po závěrečném kole, ve kterém Jihlava v neděli přivítá Chrudim (od 15 hodin) se omlazený tým de facto rozpadne.

Hostování na Vysočině končí dvojici hráčů pražské Slavie Vlček -Červ, sparťanům Horákovi s Patrákem, hráči plzeňské Viktorie Selnarovi, ostravského Baníků Čížovi nebo Jablonce Peřinovi.

„Kdyby se tento mančaft co nejvíce udržel a doplnil dvěma třemi zkušenějšími hráči, byli bychom na správné cestě,“ myslí si Lacko.

„Jako trenér bych byl samozřejmě nejraději, kdyby výměna hráčů byla co nejmenší. O některé kluky máme zájem, ale všechno bude záležet na tom, jak se dokážeme domluvit s mateřskými kluby,“ říká jihlavský kouč Aleš Křeček.

„Máme extrémně mladý tým, někdo mi říkal, že nejmladší v profesionálním fotbale za několik desítek let zpátky,“ pokračuje trenér FC Vysočina. „Jsou to talentovaní hráči, mladí kluci, kteří jsou zkušenější než byli před rokem, kdy jsme s nimi začínali. A už mají nějaké zápasy v profesionálním fotbale za sebou, to je krok dopředu.“

Přesto by si také Křeček přál tým doplnit. „Myslím si, že na příchody hotových hráčů, kteří by měli být dražší, asi finance nebudou. Takže se zkusíme zaměřit na hráče na hostování, nebo na ty, kterým končí smlouvy,“ naznačil kouč.