Chrudimská sobota: lepší výkon, výhra na Žižkově a paráda Sixty

„Získali jsme zlaté tři body. Jsem více spokojený také s výkonem, který jsem po Třinci (porážka 0:1 z minulého úterý) kritizoval, hlavně z hlediska nasazení a pohybu,“ uvedl pro klubový web Chrudimi její trenér Jaroslav Veselý.

Nesmí se však zapomínat na to, že chrudimský gólman Zíma, zaskakující za jedničku Mrázka vyloučeného proti Třinci, nedlouho před Sixtovým gólem soupeři zlikvidoval penaltu a že Viktoriáni hostům po přestávce zle zatápěli.

„V první půli jsme byli nebezpečnější než domácí, ale ve druhé jsme padli do bloku,“ srovnával Veselý. „Žižkov byl lepší na balonu a my vedení s vypětím všech sil ubránili. Kluci to odfárali jak horníci a mají moje absolutorium. Nechali na hřišti kus sebe, což nás dovedlo k výhře,“ dodal kouč.

Jeho mužstvo i přes plný bodový zisk zůstalo na desátém místě druholigové tabulky. Většina týmů má přitom dosud odehraných devatenáct kol.

„Stále nám k záchraně chybí šest bodů, do té doby nebudu klidný,“ řekl k tomu trenér Veselý.

O další Chrudimští budou usilovat už v úterý od 17 hodin, kdy na domácím stadionu Za Vodojem hostí královéhradecké Votroky.