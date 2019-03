Kiks na úvod. Fotbalisté Chrudimi ztratili se Zbrojovkou

„Prakticky jsme se vrátili o půl roku zpátky. Pro některé kluky je to těžká chvíle, ale nemůžeme se v tom babrat. Musíme koukat dál. Zavřeli jsme se v kabině a řekli si, že se to nesmí opakovat,“ hovořil na pozápasové tiskové konferenci klidným tónem trenér Chrudimi Pavel Jirousek.

Domácí jinak sehráli poměrně slušný zápas ve vysokém tempu a až na v úvodu popsanou událost nedali Zbrojovce nic zadarmo.

„Bylo jasné, že nebudeme tak dominantní jako Brno, ale chtěli jsme mu to udělat těžké. To se nám, myslím, celkem podařilo, kluci nepodali špatný výkon,“ chválil i přes prohru své svěřence Jirousek.

Ve čtrnácté minutě šla Chrudim dokonce do vedení, když se po standardní situaci prosadil Daniel Vašulín.

„Kdybych si měl úvod utkání se Zbrojovkou nějak vysnít, asi by to bylo takhle. Byl jsem moc rád, že jsme hned od začátku vedli, a myslím si, že kdybychom do poločasu neinkasovali, dopadlo to jinak,“ mínil dvacetiletý útočník čtrnáctého týmu druhé ligy.

Dvě minuty před přestávkou totiž svým prvním gólem v utkání rozvlnil síť za Mrázkem Štěpanovský a srovnal na průběžných 1:1.

V jednapadesáté minutě byl po druhé žluté kartě za skluz do domácího gólmana vyloučen Jakub Přichystal a Zbrojovka se musela takřka celý poločas bránit v deseti, nakonec však úspěšně.

„Hosté byli na balonu hodně silní, ale dali jsme do toho všechno. Odehráli jsme náročné běhavé utkání a to, co se stalo na konci... Mrzí nás to,“ litoval Vašulín.

Už v pátek od 18 hodin se Chrudim představí ve Znojmě. „Musíme tam ukázat, že jsme silný tým,“ řekl Vašulín.