Jihosúdánský útočník Chok Dau vedení jihlavského klubu zaujal

„Doporučil nám ho jeden český hráč, který pochází z Velkého Meziříčí. Hrál proti němu a zaujal ho,“ prozradil ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

A pozornost vzbudil Chok Dau také u vedení jihlavského klubu. „Poznávali jsme ho čtrnáct dní. Přijel velmi dobře připravený, co se týče fyzické kondice a síly. Myslím, že je velice rychlostně vybavený, je subtilní postavy (173 cm), zvládá situace jeden na jednoho,“ pochvaluje si trenér Radim Kučera.

„Je šikovný s balonem, má zajímavý dribling a řešení situací. Umí se v šestnáctce dostat do zakončení,“ přidává ředitel Staněk. „Trochu bude mít problémy s adaptací, s taktikou, bráněním. Přeci jen, přišel z jiného herního prostředí. Ale určitě je zajímavý,“ dodává.

Navíc má zkušenosti, kterými se moc současných jihlavských hráčů pochlubit nemůže. „Je to reprezentant, podstupoval mezinárodní konfrontaci,“ zmiňuje Staněk Dauovy dva listopadové starty v kvalifikaci na africký šampionát, proti Malawi a Burkině Faso.

V těchto dnech byste však Daua na trénincích FC Vysočina hledali zbytečně. Odcestoval totiž do Austrálie, kde má přerušit studium na Univerzitě v Perthu a vyřídit si vízové povinnosti. „Příští pátek by měl přiletět, počítáme s ním,“ říká Staněk. „Vypadá to, že by u nás mohl zakotvit. Minimálně pro jarní část,“ přidává se Kučera.

Na Beltrána s Fofanou čekají v Jihlavě už pět měsíců

Ten věří, že se nebude opakovat situace s dvojicí jihlavských hráčů Esteban Beltrán – Halassane Fofana, kteří od září loňského roku vyřizují víza. „Odjeli původně na tři týdny a je to asi čtyři pět měsíců,“ říká zklamaný Kučera. „Moc tomu nerozumím, že se takhle dlouho vyřizují víza, s tím jsem nepočítal. Snad kluci přijedou. “

Oba hráči jsou v Jihlavě pod smlouvou do léta. „Samozřejmě je po dobu, kdy jsou pryč, neplatíme. Ale máme je na hostování s opcí,“ upřesňuje Staněk. „Zatím však nevíme, kdy se vrátí, nemají žádný termín.“

Do začátku jarní části druhé ligy sice zbývá ještě měsíc, už nyní to však vypadá, že oba mladíci start zřejmě nestihnou. „Těžko se pak zapracují,“ má jasno trenér. „Je to na škodu pro ně, já se s tím budu muset bohužel nějak smířit. A pracovat dál.“

Jihlava by minimálně ráda prodloužila působení dvacetiletého kolumbijského středopolaře Beltrána. „Usilujeme o to, aby se jeho hostování prodloužilo, minimálně o půl roku. Protože je zajímavý,“ říká Staněk.

„V létě měl nějaký kondiční problém, chyběla mu fyzička. Pracoval na ní a pak zase odjel,“ krčí rameny Kučera.

U osmnáctiletého stopera z Pobřeží slonoviny Fofany je Jihlava opatrnější. „Ten by asi odehrál půlrok za béčko. A pak by se vidělo,“ doplnil Staněk.