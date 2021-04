V domácím poháru venku a proti Plzni. Můžeme překvapit, zní z Teplic

„Ke Spartě a Plzni se podle mě přidá Slavia. Ale je to na jeden zápas, můžeme překvapit a dohrát sezonu skvěle. Je to životní příležitost,“ řekl teplický tahoun Pavel Moulis po čtvrtfinálovém postupu přes Brno, který zařídil dvěma góly.



Plzni se letos nedaří jako v posledních letech, ale v prosinci na svém stadionu skláře vypráskala 7:0 i díky hattricku Čermáka. Skláři v lize bojují jen o záchranu. „V lize ty nervy pracují jinak, pohár je pro nás bonus, odměna. Můžeme si ho víc užít, hrajeme jinak, uvolněněji, ne pod tlakem rozbité tabulky. Bude to strašně těžké, ale možné je všechno. Do finále je krok, je to blízko,“ cítí teplický trenér Radim Kučera.

Druhou dvojici tvoří Sparta a vítěz duelu Olomouc–Slavia. Postoupí-li Teplice senzačně do finále, budou v něm už doma hrát. O pořadatelství totiž rozhodne pohárový koeficient, který mají skláři nejhorší ze zbylých pěti celků.