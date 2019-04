Budějovičtí fotbalisté jsou zase blíž elitě. Nazrál čas na návrat?

Ty televizní záběry v pondělí vpodvečer zaujaly. Fotbalisté Dynama České Budějovice společně s realizačním týmem vyrazili v Ústí nad Labem do sektoru hostů, aby společně s jediným klubovým fanouškem na stadionu oslavili tři body, které si ze severu Čech odvezli po výhře 1:0.

Nebylo to gesto výsměchu, ale poděkování za to, že za nimi vážil cestu s vlajkami v batohu. Bylo to hezké. Stejně jako je hezká celá aktuální sezona.

Jihočeši takhle děkují po každém zápase. Ať už prohrají, nebo vyhrají. Společně s trenéry, kustody, lékaři i vedoucím mužstva nebo tiskovým mluvčím. „Jsme jeden tým. Každý má svou roli a zná ji, nezávidíme si místa v základní sestavě, makáme jeden za druhého a jdeme společně za postupem.“

To jsou zhruba věty, které lidé z Dynama říkají na otázku, proč se jim letos tak daří a co je hlavní příčinou jejich úspěchu.

A další důležitý prvek je silný tým. Ten se Jihočechům pro tento ročník podařilo poskládat opravdu dobrý a v zimě ještě posílit. „Kvalitní kádr. Hráči vědí, co chtějí hrát. A ukázalo se to i tady v Ústí ve chvílích, kdy jsme do toho museli sáhnout při zranění Martana,“ říkal po zápase trenér David Horejš na otázku, v čem je největší síla týmu.

Marek Krátký (vlevo) z Ústí a Jiří Kladrubský z Budějovic.

A Jihočeši to neukázali pouze v Ústí. Předvedli to i před dvěma týdny doma s Brnem. Když se týmu nedařilo s Provodem pod hrotem a prohrával v poločase 0:2, ve druhé půli šel na kraj zálohy, Wermkeho vystřídal Táborský a jako podhrotový hráč zavelel k velkému obratu na 3:2.

Stejně tak se tým dokázal vypořádat se zraněními Havelky před startem jara nebo jeho náhrady Marečka v Prostějově.

Od českobudějovických trenérů už člověk neslyší žehrání na to, že čekají na návrat Čermáka, který se zase zranil. Naopak právě jeho poslali s klidným svědomím na hostování do Tábora. Dříve fatální ztráty, za které nebyla náhrada, v tomto ročníku dokáže Dynamo lehce, nebo možná spíše plnohodnotně nahradit.

Když se člověk už na podzim podíval na nákres sestavy týmu v kanceláři generálního manažera Martina Vozábala, viděl, že téměř na všech postech jsou dvě jména. Po zimní pauze už byly zdvojené prakticky všechny.

V létě udělalo Dynamo po letech změny v realizačním týmu. A příchod asistenta Jiřího Kohouta „zvenku“ může být znát víc, než by si kdo pomyslel. Postupem doby se zbavovalo věčných čekatelů na místo v základní sestavě. Dorostenci nezískávají pozici na hřišti jen proto, že jsou mladí. I tak je víc než polovina sestavy složená z odchovanců se vztahem ke krajskému městu.

Budějovický brankář Jindřich Staněk ulovil místo míče hlavu ústeckého útočníka Lukáše Matějky

To všechno je samozřejmě možné i díky tomu, že klubu se ekonomicky daří více než v minulých letech. Těží z letních prodejů dvou hráčů v řádech milionů. Výrazně více se k němu přihlásilo město, a když je potřeba, pomohou majitelé.

A diváci? Na první jarní zápas s Brnem přišlo více než čtyři tisíce lidí. Klasicky došlo pivo i klobásy, protože takovou návštěvu nikdo nečekal.

Ovšem tenhle šrumec připomínal staré dobré ligové časy, které by se v létě na jih Čech mohly vrátit. Co mohly. Měly. Letos se konečně všechno sešlo. Nebo lépe řečeno, konečně dozrálo.

Tým má náskok sedmi bodů na druhou Jihlavu. Soupeři klopýtají a českobudějovický celek drží. „Nadále musíme jít s pokorou k soupeřům,“ říkal po Ústí David Horejš.

Ale tohle je náskok, který by už pustit jeho svěřenci neměli, i když zbývá ještě deset kol.