Postupu o krok blíž. Budějovičtí fotbalisté vyhráli v Ústí

Jihočeši mají v čele tabulky už sedmibodový náskok na druhou Jihlavu a před třetím Hradcem Králové mají k dobru dokonce deset bodů.

Dynamo v Ústí od začátku dominovalo, ale dlouho se mu nedařilo proměňovat šance. V druhém poločase hosté ještě přidali a v 59. minutě se dočkali gólu, když si Kladrubský z pozice pravého beka naběhl do vápna a ranou pod břevno na bližší tyč rozhodl. České Budějovice byly celý zápas jasně lepší a prakticky nepustily soupeře do větší příležitosti.

Dynamo využilo zaváhání svých pronásledovatelů a udělalo další výrazný krok k návratu do ligy, kde naposledy hrálo v sezoně 2014/15. Do nejvyšší soutěže postoupí letos přímo poprvé jen vítěz druhé ligy, týmy na druhém a třetím místě čeká baráž.

„Vytvořili jsme si nějaký komfort, ale dokud to nebude potvrzené, furt musíme makat dál. Byl bych rád, kdyby to bylo co nejrychleji,“ řekl v České televizi Kladrubský. „Jedeme dál. Víme, že je ještě deset kol do konce, ve hře je ještě strašně moc bodů,“ dodal trenér Jihočechů David Horejš.

FK Ústí nad Labem : SK Dynamo Č. Budějovice 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

58. Kladrubský Sestavy:

Tvrdoň – Prošek, Brak, J. Peterka (C), Janso – D. Richter (67. Šup), M. Bílek, Miskovič (78. R. Dvořák) – Krátký, Matějka, D. Procházka (74. Valenta). Sestavy:

Staněk – Kladrubský, Havelka, P. Novák, Helešic – Čavoš, Javorek – Martan (26. Brandner), Provod, Wermke (83. Táborský) – Ledecký (90+2. Grajciar). Náhradníci:

Lindr – Šimeček, Strada, R. Dvořák, Šup, Valenta, Nágl. Náhradníci:

Křížek – Fišl, Táborský, Šplíchal, Řezáč, Brandner, Grajciar. Žluté karty:

88. J. Peterka, 90+3. Krátký Žluté karty:

36. Wermke, 42. Javorek Rozhodčí: Hrubeš – Moláček, Flimmel; čtvrtý rozhodčí: Váňa; delegát: Dofek; technický delegát: Rampáček Počet diváků: 1 432