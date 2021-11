Bál jsem se o srdce, přiznal Štěrba. Po týdnu už je mu dobře

„Angínu jsem prodělal v reprezentační přestávce, na 10 dnů jsem měl antibiotika. To byla jedna z hlavních věcí, co dělala neplechu. Mám stěry a lékaři z nich zjistili, že streptokok tam pořád je. Měl jsem oslabený metabolismus a v zápase to bylo jedno s druhým, můj organismus byl vyčerpaný a omdlel jsem,“ pověděl Štěrba týden po události, která i v kontextu jiných vážných případů na fotbalových trávnících vyděsila všechny na stadionu v Králově Poli.

Odtud ho sanitka odvezla do nemocnice, kde 27letý kmenový hráč Sigmy Olomouc podstoupil sérii vyšetření. Hned v sanitce ho lékaři seznámili s tím, co všechno je z jejich pohledu možnou příčinou.

Štěrba přiznává, že tehdy se mu hlavou honily různé scénáře a žádný z nich nebyl příjemný.

„Samozřejmě jsem měl strach. V sanitce vám řeknou, co se může stát, aby byl člověk připravený. Pořád jsem ale věřil, že na srdci mi nic nenajdou, což se pak skutečně nenašlo. Za to jsem byl rád. Nevím, co bych dělal, protože to musí být pro sportovce hrozné. Živí se tím, obětoval sportu všechno, a najednou nemůže pokračovat,“ přemítal rodák z Ostravy.

Potíže dosud neměl

Po týdenním klidu už se cítí dobře. Víkend věnoval odpočinku, tento týden ho ještě čekají další kontrolní vyšetření srdce, ale už by se rád začal zapojovat do přípravy.

Do Opavy tento týden? Sobotní utkání 16. kola v Opavě měli fotbalisté Zbrojovky odloženo kvůli nezpůsobilému terénu, není ale vyloučeno, že zápas odehrají do konce týdne. Opava má totiž vyhřívaný trávník a musí ho nachystat na úterý pro reprezentaci žen. Nehrálo se ani v Líšni, kam měl přijet Vyškov, tam je ale hřiště bez vyhřívání.

„Je důležité, že bacil nesedl na srdeční sval, protože když se přechodí nemoc, může to být pro sportovce velmi nebezpečné. U mě se to nestalo, nemoc tam však pořád je. Musím ji znovu přeléčit, abych měl všechno čisté. Je to pro mě zkušenost do budoucna. Nemocný jsem nebyl ani nepamatuji, antibiotika jsem taky nebral. Cítil jsem se dobře, chtěl jsem klukům pomoct,“ rekapituluje Štěrba.

Kolaps na trávníku ho překvapil i proto, že stejně jako ostatní profesionální fotbalisté prochází každoročně testováním. Test srdce, zda je i v zátěži v pořádku, patří k těm nejzásadnějším.

„Echokardiograf se dokládá na FAČR. Neměl jsem problém,“ ubezpečuje. Během podzimu byl Štěrba nicméně už druhým hráčem Zbrojovky, s nímž sanitka do nemocnice spěchala přímo z trávníku.

Poprvé se to stalo v polovině října v derby proti Vyškovu, kdy se hlavami srazili obránce Jan Hlavica a brankář Martin Berkovec.

Štěrba tehdy nastoupil v základní sestavě brněnského celku a dovede se vžít do pocitů spoluhráčů, když sledují kamaráda v akutní péči zdravotníků.

„V ten moment to umí mančaft poznamenat. Vidíte kluky, se kterými jste denně, máte je rád jako kamarády a berete je jako sobě blízké. Tehdy (v zápase s Vyškovem) měl Honza Hlavica půlku hlavy skoro otevřenou, kluci leží na zemi, někteří nevnímají, jsou mimo,“ říká Štěrba upřímně. Shodou okolností právě Hlavica ho minulou neděli střídal.

Jaru v Brně by se nebránil

Ještě asi do sedmé hodiny večerní byl pak Štěrba v nemocnici oblečen v dresu Zbrojovky a v kompletním zápasovém oblečení kromě kopaček. Zároveň na stadionu v Králově Poli s jeho záložním dresem, nachystaným na převlečení v poločase, pózovali autoři brněnských gólů Ota Kohoutek a Lukáš Endl. Kohoutkovým gólem v nastaveném čase Zbrojovka udolala Chrudim 3:2.

„Když se taková událost stane, pro všechny hráče je to blbé. Po nějakém čase to ale hodíte za hlavu a tuplem se chcete semknout a zápas zvládnout,“ líčí Štěrba pocity fotbalisty na trávníku.

Nejen spoluhráčům, ale i všem fanouškům poděkoval za podporu. Do konce roku ho čeká rozhodnutí, zda bude brněnský dres oblékat i na jaře, nebo se vrátí do Sigmy.

„Vím, že jsou v Sigmě nějaké věci směřující k tomu, že bych se měl vrátit,“ naznačuje Štěrba, že Sigma bude v zimě zřejmě řešit pozici obránců Víta Beneše, Romana Hubníka a Václava Jemelky. Stojí o něj ale i Brno. „Řekl jsem, že se nebráním zůstat ve Zbrojovce. Jsem rád, že mi tady dali šanci, kabina je super, fotbal tady mě nabíjí. Kdyby byla možnost, jednoznačně bych chtěl Zbrojovce pomoct do ligy. Teď je to na klubech a mém agentovi,“ vyhlíží zkušený zadák.