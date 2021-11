Zbrojovka se s outsiderem z Chrudimi bála o Štěrbu i o výsledek

Tříbodový výsledek trefil až ve čtvrté minutě nastavení z poslední akce zápasu 18letý záložník Ota Kohoutek, sbírající první minuty v seniorském fotbalu. Celkově však výkon favorita nestál za moc.

„Mrzí nás, jakým způsobem k vítězství došlo, diváci neodcházeli spokojeni s naším výkonem. Ale i takové zápasy jsou,“ konstatoval pragmaticky Richard Dostálek, trenér vítězné Zbrojovky.

V polovině soutěže má mužstvo pod jeho vedením sedmibodový náskok na druhé místo, okupované béčkem Sparty, které ale do nejvyšší soutěže postoupit nemůže. Třetí je rovněž s mankem sedmi bodů na lídra Líšeň.

„Bodový zisk odpovídá našemu matematickému scénáři,“ podotkl Dostálek.

Výraznou porci ze svých 35 bodů nahráli Brňané v této sezoně v koncovkách; v nastaveném čase rozhodli už podruhé. A ještě jedna zajímavost: spásu včera favoritovi na postup vystřelil mladíček, který sice se zbrojováckým „áčkem“ trénuje, ale na jeho stálé soupisce ještě není. Zapsán je v týmu do 19 let.

„Měli jsme štěstí, tedy já, že jsem dal gól na 3:2, a že jsme vyhráli. Tři body jsou doma,“ svěřoval se Kohoutek. Z lavičky náhradníků vstoupil do hry v 63. minutě. „Přede mnou byl nachystaný (na střídání do zálohy) ještě Jirka Texl. Jsem rád, že trenér dal dřív šanci mně. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ uvedl odchovanec znojemského fotbalu. Zkušenosti má také z Rapidu Vídeň.

Kouči Dostálkovi mohl po zápase poděkovat nejen za to, že na něho ukázal tak brzo v zápase, ale i kvůli tomu, že do boje 10 minut před koncem poslal i Texla. Právě Texl v nastavení vypálil do tyče, u které stál na dorážku nachystaný Kohoutek.

„Moc si vážíme toho, jak tak mladý hráč tuto situaci zvládl,“ pochválil benjamínka na dálku Dostálek.

Jinak moc radosti v pošmourném nedělním odpoledni mít nemohl, a to největší nápor na psychiku nenaložil všem na stadionu průběh zápasu, ale kolaps brněnského stopera Štěrby.

Po 20 minutách hry se Štěrba bez kontaktu s protihráčem skácel na trávník, na němž zůstal bez hnutí ležet. Okamžitě se mu dostalo lékařské pomoci a už na nosítkách se zdravotníky komunikoval, což bezprostřední strach o jeho život uklidnilo. Do nemocnice pak zamířil sanitkou. „Prodělal něco, nevím co. Chytřejší budeme po informacích od doktorů,“ sdělil Dostálek.