V útoku se cítím nejlíp, ocenil změnu brněnský Růsek

Úprava svědčila jak mužstvu, které takto vyzbrojeno minulý pátek rozcupovalo Varnsdorf, tak Růskovi, hrajícímu v předchozím období víc z hloubky pole. Vedle hbitého Jakuba Přichystala byl často v náběhu a ohrožoval branku. Svůj gól dal po křídelní akci zblízka.

„Cítil jsem se tam dobře, de facto je to moje pozice. Jsem za zařazení do útoku rád, objevil jsem se tam po dlouhé době. Škoda jen, že jsem nevyužil ještě alespoň jednu šanci, to bych byl spokojený ještě víc,“ řekl Růsek.

V útoku se ocitl po konzultaci s Machálkem, s nímž měl pohovor. „Ptal se mě, kde se cítím nejlíp. Řekl jsem, že nahoře,“ přiznal mládežnický reprezentant. I tak ho finální rozestavení pro duel proti Varnsdorfu překvapilo. „Celý týden jsem na tréninku byl na střeďákovi,“ podotkl.

Nahrála mu Machálkova nespokojenost s tím, co během tréninku na mužstvu pozoroval. „Den před zápasem jsem měl na taktickém tréninku jinou sestavu, ale někteří hráči mě nepřesvědčili. Zůstal pak čas ještě na jeden trénink a na něm to vykrystalizovalo takhle,“ dodal trenér.

Růsek měl pozici poněkud složitější v tom, že se do Zbrojovky vracel po reprezentačních povinnostech. Poprvé dostal pozvánku do výběru do 21 let a krátký debut si připsal v kvalifikačním duelu proti Řecku.

Absenci v klubu pociťoval. „Především v dohánění tréninkové zátěže. Na srazu repre není tolik času a tréninky ani nemůžou být tak náročné,“ připomněl.

Zápas mu i tak sedl. „Na hrotu útoku se můžu dostat za obranu, víc si troufnout ve hře jeden proti jednomu. Nehrozí tam takové nebezpečí, když ztratíte míč. Na středu zálohy má hráč mnohem větší zodpovědnost, musí správně vykrývat prostory, vracet se správně s hráči. To mi zpočátku dělalo velké problémy. Na hrotu se cítím nejlíp,“ řekl.

Zda tam zůstane i v příštím utkání Zbrojovky, které se hraje v sobotu od 13 hodin před kamerami ČT sport na Žižkově, je ve hvězdách. Machálek má z čeho vybírat; proti Varnsdorfu nechal na lavičce Jana Pázlera i Lukáše Mageru.

Dravost však bude vyžadovat znovu. „Mohlo to být i přímočařejší. Hráči tento styl ještě nemají tolik v sobě, ale až se v tom zlepšíme, máme zajímavé tipy útočníků a budeme ještě nebezpečnější,“ předpokládá Machálek.

Růsek tuší, že minulé pokoření outsidera nebylo ničím, co by Zbrojovku mělo ukolébat. „Přijdou těžší zápasy,“ uvedl.