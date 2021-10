Jako lídr soutěže s tlakem musíme počítat, spílal si po ztrátě Fousek

A jak hodnotil zápas Adam Fousek?

Zbrojovka zápasu dominovala, kde ztratila důležité body?

Bylo to o jednom gólu. Hráli jsme pomalu, dávali přihrávky zbytečně hodně do stran a vzadu hráli příliš na jistotu. A tak přišel nákop, prohraný výškový souboj a gól, což dostalo Vyškov na koně. Pak jsme sice nadějné situace měli, ale nedořešili jsme je. No a pak přišel smolný moment, penalta.

Viděl jste souboj Ondřeje Vintra s Damiánem Barišem?

Rozhodčí říkal, že penalta byla, tak asi byla. Pak už nám nezbývalo než se hnát bezhlavě za vyrovnáním, což se nám tedy naštěstí podařilo.

Zamrazilo vás, když se srazili vaši spoluhráči Martin Berkovec s Janem Hlavicou a oba odjeli do nemocnice?

Ta srážka vůbec nevypadala hezky a nezbývá mi než doufat, že oba kluci budou v pořádku. Během jejich ošetření jsme si říkali, že náš výkon je prostě málo, že musíme být víc otevření a vyústilo to mým gólem.

Měli jsme před zápasem na čele ligy solidní náskok, jak citelná je ztráta dvou bodů?

Hráli jsme toto kolo první, takže soupeři, kteří jsou přímo pod námi ještě nehráli, tak uvidíme, co nás to bude stát. Je to ale jistě ztráta, doma potřebujeme bodovat naplno a to jsme dnes nedokázali.

Překvapil vás Vyškov solidním výkonem a ukázali, že už si na tempo druhé ligy zvykli?

Neměli optimální začátek soutěže, ale postupem času zjistili, že druhou ligu můžou v klidu hrát. Poslední výsledky jim navíc dodaly sebevědomí a dnes tak mohli hrát roli houževnatého soupeře. Byli v dobrém bloku, takže žádnými dlouhými míči za obranu se jim tam nešlo dostat.

Co se dělo po závěrečném hvizdu? Trenér Richard Dostálek dostal kartu, fanoušci i fotbalisté také spílali rozhodčímu.

Bylo to emotivní, samozřejmě se řešila ta penalta, ale já neviděl žádný záběr, jen víme, že právě Mára to umí občas šikovně přihrát, ale jestli mu přišlápl nohu, tak to asi penalta je. No a pak z toho byl vyhrocený konec.

Zaskočil vás Marek Vintr jako váš bývalý spoluhráč svým výkonem, nepodcenili jste ho?

Víme, že je rychlý a svým způsobem dobře vyčůraný. Dal dva góly a hru soupeře hodně zvedl. Udělali jsme chyby a on nás za to dobře potrestal.

Chyběl vám dnes hodně Kuba Řezníček, pykající za karty?

Samozřejmě chyběl. Jsme na něj zvyklí, dokáže udržet balóny a vykoledovat si fauly. Sice jsme jich dnes získali také dost, ale nebylo z nich nic. Kuba navíc umí najít gólové situace, které ostatní nenajdou. Scházel nám tam.

Někteří fanoušci zápas nazývali malým derby, dokládaly to třeba právě tyto emoce, že nešlo jen o další druholigový souboj?

V soutěžním zápase jsem se s Vyškovem potkali poprvé v soutěžním zápase. Jako derby beru souboje s Líšní jako městskou částí.

Soupeř měl lehčí pozici, přijel jako absolutní outsider. Cítíte na sebe tlak, jak jste na špici tabulky lovnou zvěří všech ostatních klubů?

Když chceme hrát nahoře ligy a vrátit se do první ligy, tak s tlakem musíme počítat, protože je s tím spojený. Neviděl bych v tom nějaký problém.