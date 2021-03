Home office dává větší volnost, zaměstnance však stojí měsíčně 1 400 korun

Situace kolem koronaviru není stále pod kontrolou. A tak firmy na pozicích, kde to povaha práce umožňuje, přesunuly své lidi z kanceláří domů. Například z centrály ČSOB, která má zhruba 5 500 zaměstnanců, pracuje z domova téměř 90 procent lidí, na pobočkách to pak je zhruba 70 procent.

Pojišťovna Uniqa má na home office asi 97 procent zaměstnanců. Do kanceláří dochází jen pracovníci z nezbytných provozů, například do podatelny nebo do scan centra. Ale jen na „střídačku“, na dvě různé směny, aby se nepotkali. Z domova pracuje rovněž 95 procent zaměstnanců firmy SAP Services, 80 procent zaměstnanců společnosti Sodexo Benefity a například 90 procent lidí z celého oboru podnikových služeb. V Nestlé je to přibližně jedna čtvrtina.

Větší flexibilita…

Na první pohled to může vypadat jako „výhra“ pro zaměstnance. Jenže při bližším pohledu je jasné, že je to pravda jen z části.