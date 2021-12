Nápad se zrodil při vytahování slunečníku. Dnes je vyhledávaný profík

Co vás přimělo vymyslet si svůj vlastní posilovací stroj?

Po studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu jsem pracoval jako osobní trenér fitness, který docházel za svými klienty domů. Setkával jsem se s různými typy lidí. A protože měli různé požadavky, potřeboval jsem nástroj, který by mi umožnil kvalitně a efektivně cvičit se začátečníky i s pokročilými v domácím prostředí bez nutnosti dalšího vybavení.

V čem vám stávající pomůcky a stroje nevyhovovaly?

Jednoduše nebyly tak variabilní, s každou pomůckou jsem mohl dělat jen určité specifické cvičení. Potřeboval jsem tedy něco variabilního, přenosného, skladného a zároveň vhodného jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jedince.

Vymyslel jste tedy posilovací stroj, díky němuž nemusí lidé do fitnesscenter. Jak vás to napadlo?

Vždycky jsem potřeboval něco tvořit, a protože jsem věděl, že hodně lidem se nechce do fitness center a raději cvičí doma, začal jsem laškovat s nápadem, který by to vyřešil.

Co všechno ten projekt obnášel?

Ještě před pomůckou jsem vytvořil projekt, kde jsem propojil lidi, kteří chtěli cvičit doma, s trenéry, kteří jsou ochotni za nimi přijet. Projekt jsem nazval Trenér do domu a ten se hezky rozjel a běží doposud. Právě při práci trenéra do domu jsem si uvědomil, že lidem většinou doma chybí potřebné vybavení pro kvalitní trénink celého těla a že by to chtělo nějakou lehkou, přenosnou pomůcku, která by efektivní cvičení doma jednoduše umožnila.

Ondřej Diviš (36) Vystudoval gymnázium a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Po ukončení studia začal pracovat jako fitness trenér.



Aktuálně je už delší dobu na volné noze jako fitness trenér do domu.



Vymyslel posilovací pomůcku s názvem XupTrainer.

Je otcem dvou dětí, třetí je na cestě.



Věnuje se cvičení Taichi a Shaolin kung fu, které také lektoruje.

Na trhu je ale přece různých fitness pomůcek víc než dost. Anebo není?

Ano, ale jejich užití je omezené a navíc přeprodávat jiné výrobky není pro mě, a proto jsem chtěl vymyslet něco nového, dobrého a kvalitního. Zkušenosti s prací fitness trenéra v domácím prostředí jsem měl už více než pět let, a tak jsem dobře znal prostředí, možnosti i úskalí. Vždycky jsem potřeboval něco tvořit, a protože jsem věděl, že hodně lidem se nechce do fitness center a raději cvičí doma, začal jsem přemýšlet nad řešením.

A napadlo vás něco?

Bleskl mi hlavou nápad na zavěšený posilovací kladkostroj.

A co následovalo?

Nejprve jsem sháněl něco, z čeho bych vyrobil první prototyp. Nakonec se mi to podařilo, ale byl to opravdu jen prototyp. Abych byl konkrétní, tak sedák byl z mopu, disky z krytky na elektriku, kladky byly dřevěné a strašně skřípaly. Není se co divit, protože jsem neměl žádnou dílnu a bydlel jsem v garsonce.

V garsonce se dá něco takového vyrobit?

No, shrnul jsem ubrus, nasadil svěrák a začal flexovat, svářet a vrtat. Přítelkyně, která je teď mou ženou, z toho samozřejmě nadšená nebyla. Budu teď trochu ironický, ale garsonka na to byla skvělá. Dobré zavěšení prototypu proti záchodu mi totiž dost pomohlo s vývojem. Nejtěžší bylo vymyslet takové řešení, aby se nemuselo nic utahovat a vše se dalo nastavit během několika vteřin, a to jak pro velké, malé, široké i hubené. A aby se dalo vše sbalit do malé brašny.

Jak dlouho výroba trvala?

Po třech letech vrtání, sváření a testování jsem měl prototyp a začal jsem jej zkoušet na svých klientech. Byli z toho nadšení a to mi dodalo další sílu začít pracovat na sériové výrobě. Horší to bylo s dodavateli, kteří mi sílu zdatně odsávali. On nikdo nestojí o to, aby dělal dva kusy za měsíc.

Co vám říkali?

Prý jestli si z nich dělám srandu. Musel jsem jim vysvětlovat, že mouchy se dají vychytat až po vyzkoušení. A tak jsem se během vývoje a testování musel naučit být hlavně trpělivý a pokorný. Dobrý nápad totiž nestačí, nejtěžší je věřit si. Musíte mít také štěstí na lidi, bez kterých to nejde. Během té doby mi hodně pomáhala každodenní cvičení čínských bojových umění Taiti a Shaolin kung-fu, kterému se nyní věnuji také jako lektor.

Kolik jste do projektu investoval a kdo vám ještě finančně pomohl?Všechny našetřené peníze jsem se rozhodl investovat do vývoje pomůcky a vždy, když mi něco zbylo, tak jsem opět investoval do dalšího testování a vývoje. Nevím tedy přesné náklady a asi je to i lepší, ale odhadoval bych, že vstupní investice byly něco přes milion. Lidé mi nepomáhali ani tak finančně, jako tím, že jsem ve správnou chvíli narazil na ty, kteří mi ve vývoji a testování pomůcky ukázali, jak pokračovat dále, za což velmi děkuji.

Jak váš stroj funguje a v čem se liší od ostatních?

Jako jediná pomůcka na trhu každý pohyb usnadňuje, což ocení zejména začátečníci. Zároveň ale umožňuje cvičit i velmi náročné cviky, kde dokáže zapojit během jednoho cviku téměř každý sval v těle. Za stejný čas si tak procvičíte více partií a tam si na své přijdou také zdatní sportovci. Cvičební pohyby jsou realizovány přes kladkové systémy, které šetří klouby. Zabere minimálně místa. Také jej lze vzít do přírody a cvičit venku.

Má věková či jiná omezení?

Oficiálně je určený pro zdravé dospělé jedince a seniory. Avšak testovali jsem jej také v centru Paraple a ukázalo se, že je nezastupitelný pro takzvaná aktivizační cvičení postižených jedinců. To pro mě bylo, přiznávám, milé překvapení. Také pro rehabilitaci poúrazových stavů je vhodný, protože kladkové pohyby jsou šetrné na klouby. Není určen pro děti, ale přesto tu „posilovací houpačku“ milují. Mám doma dva malé cvičence.

Je vhodný také pro lidi s tělesnou indispozicí?

Pomůcka se při testování v Paraple ukázala jako užitečná a jedinečná zejména při aktivizačních cvičeních, kdy se klient snaží vědomě zapojit ochablé či ochrnuté svalové partie a k pohybu v plném rozsahu si sám dopomáhá. Pacient tedy může rehabilitovat a posilovat postižené partie bez odborné asistence také doma sám.

Je něco, na co vzpomínáte s úsměvem?

Před časem jsme natáčeli cvičební video s pomůckou. Lze ji používat mnoha způsoby a jedním z nich je také horní kladka. To znamená, že si na sedák dáte zátěž a zvedáte ji. Tak jsem sebevědomě posadil na sedák svou štíhlou ženu. Zvolil jsem však příliš těžký cvik, a když se po několika vteřinách mého usilovného snažení ani nepohnula, propukli jsme oba v pořádný smích. Doporučuji tedy ženu na sedák nedávat.

Jak hodnotíte Čechy a jejich vztah ke kultuře těla a zdravé výživě?

Tato otázka mě vždy trochu překvapí, protože takto nad věcmi nepřemýšlím. Vždy řeším konkrétní případ a na ten sestavuji tréninkový a výživový plán, abych danému jedinci pomohl ke změně. Lidé, kteří se ke mně dostávají, jsou ti, kteří chtějí něco změnit, a tak z tohoto hlediska mohu říci, že se lidé o sebe snaží starat a vztah mají dobrý.

Jaké jsou základní chyby při cvičení?

Těch je celá řada, ale asi nejčastější chybou je, že si klient stanoví příliš vysoké, nereálné cíle a k tomu zařadí příliš náročné cviky s vlastní vahou. Výsledkem je pak po týdnu či měsíci zničené tělo a nechuť do dalšího tréninku. Na začátku bych doporučoval konzultaci s fitness trenérem a pak jednou za týden či za čtrnáct dní kontrolní trénink.

Během pandemie zůstalo mnoho lidí na home office. Vidíte na nich, že práce z domova na nich zanechala následky?

Přiznám se, že nevidím velký rozdíl v tom, zda sedíte doma či v kanceláři. Lidé se hrbí a rovnají bez ohledu na pandemii. I když byly možnosti pohybu a sportu omezené, tak jsem vnímal, že kdo chtěl cvičit, tak si poradil.

Kde se vidíte za pět, deset let? Máte do budoucna v plánu rozšířit své portfolio o další posilovací přístroj?

Rád bych, aby má posilovací pomůcka byla běžně dostupná na skupinových lekcích ve fitness centrech a fyzioterapeutických klinikách po České republice. Současně chci také expandovat do Evropy. Věřím, že uspěje i ve světovém měřítku. Zatím o dalším posilovacím stroji neuvažuji, avšak oči i mysl mám stále otevřenou.