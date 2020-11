Prestižní povolání? Piloti jsou dnes na dně, říká jeden z nich

Práce pilota a jeho mzda se skládá ze dvou složek – doby ve službě a letové doby. Doba ve službě je počítána od příchodu do práce do odchodu. Letová doba je čas od prvního pohybu letounu po jeho zastavení a vypnutí motoru. A právě doba letová je tím, co tvoří pilotům hlavní část mzdy.

Před covidem byl Jaroslav Novák maximálně vytížen. „V létě jsme měsíčně nalítali kolem 90 hodin, v zimní sezoně kolem 60 hodin,“ popisuje pilot. V době plného nasazení vydělával mezi 60 až 70 tisíci korun měsíčně. Na jaře ale došlo k uzavření leteckého provozu a výrazně se snížily i mzdy.

„Já jsem byl bez práce šest měsíců a po tu dobu jsem bral 7 700 korun měsíčně, s výhledem, že se situace zlepší. Do práce jsem se vrátil v září, nyní však opět dochází k omezování provozu,“ říká Jaroslav Novák.

Svou prací si nemůže být jistý nikdo

V podobné situaci je dnes většina zaměstnanců leteckých společností. Na inzerát, v němž je poptáván pilot, se tak hlásí piloti z celého světa. Většina nemá práci.

„Jsme velice úzce specializovaní, takže je problém najít jiné plnohodnotné zaměstnání. Někteří kolegové se rekvalifikovali na řidiče autobusové či kamionové dopravy, řada z nich našla brigádu při rozvážení zboží nebo v distribučních centrech. De facto jsme rádi za jakoukoli možnost práce,“ líčí Jaroslav Novák. Dodává, že málokdo z branže si dnes může dovolit komfort výběru zaměstnání, mnozí řeší existenční záležitosti.

Jeho situace je lepší než u většiny kolegů, kteří mají rodiny a závazky a úvěry si mnohdy brali i na absolvování leteckého výcviku pro získání potřebné licence. „To jsou nemalé částky, které se pohybují od 1,5 milionu do dvou milionů korun, já je mám naštěstí již zaplacené,“ poukazuje pilot. I tak ale musel omezit výdaje a postupně vybírá své úspory. Dokonce se vzhledem k nejisté budoucnosti rozhodl ukončit pronájem bytu a (bohužel, jak říká) nastěhovat se zpět k rodičům.

„Pokud jsem úzce zaměřen ve své profesi, a navíc pobírám vyšší plat, musím vždy myslet na zadní vrátka. Tím je tvorba finančního plánu s aktivy tak, abych mohl v klidu přežít klidně dva roky na svém životním standardu,“ doporučuje finanční poradce skupiny Partners Jiří Kubík. Současná situace jasně ukazuje, že nikdo si dnes nemůže být jistý svou prací.

Speciálně u pilotů je podle něj i problém, že v brzké době se situace nezlepší a najít si stejný plat v jiném oboru je skoro nereálné. „Proto je nesmírně důležité s těmito variantami počítat v dlouhodobém finančním plánu,“ shrnuje Jiří Kubík.