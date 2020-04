Pandemie srazila hypoteční trh o čtvrtinu. Úrokové sazby stále rostou

Zatímco v lednu se průměrná úroková sazba zvýšila o dva bazické body na 2,36 procenta, v únoru povyskočila již o 0,06 procentního bodu na 2,42 procenta. V březnu růst oproti únoru zpomalil, průměrná úroková sazba hypoték vzrostla pouze o tři bazické body na 2,45 procenta. Česká národní banka (ČNB) přitom v březnu dvakrát snížila základní úrokovou sazbu z 2,25 procenta na jedno procento.

„U průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů pokračuje stoupající trend posledních měsíců. Naopak průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru se po sedmi měsících zastavila a došlo i k lehkému poklesu její hodnoty na stávajících 2 514 041 korun,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.



Hypoteční trh se propadl o čtvrtinu

Ve srovnání s únorem, kdy banky poskytly 7 092 hypotečních úvěrů, klesl počet poskytnutých hypoték na 5 503, což je propad o 22,4 procenta. Objem poskytnutých hypoték se oproti úspěšnému únoru propadl dokonce o téměř 25,5 procenta, tedy o více než 4,7 miliardy korun. Meziročně poskytly banky o 1 155 hypoték méně, objem ale meziročně poklesl „pouze“ o 911 milionů korun.

Pandemie však ještě na hypoteční trh nedopadla v plné síle a propad trhu bude zřejmě pokračovat i v nadcházejících měsících. Někteří analytici odhadují, že by se hypoteční trh mohl v dubnu a v květnu propadnout až o polovinu.



Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835

2,45 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Banky v březnu 2020 půjčovaly v průměru 2 514 041 korun a průměrná výše hypotéky se drží nad dvěma miliony korun již od listopadu 2016. Důvodem jsou především vysoké ceny nemovitostí.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 275 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 645 korun.



Vývoj hypotečních sazeb nejistý

Přestože se cena peněz na mezibankovním trhu přiblížila historickým minimům z roku 2016 a ČNB dvakrát snížila základní úrokové sazby, velcí hypoteční hráči se změnou úrokových sazeb hypoték zatím nepospíchají. Na hypotečním trhu panuje nejistota, banky musí počítat s vyšší rizikovou marží i kvůli moratoriu na splácení úvěrů.

„Moratorium znamená posunutí splátkového kalendáře. Po dobu moratoria se nic neplatí, ale úroky ze stávajícího dluhu jsou počítány. Matematicky by mělo dojít k tomu, že o úroky se navýší jistina a po ukončení moratoria se stanoví taková prodloužená splatnost, aby dluh mohl být umořen bez navýšení splátky. Pokládám to za velice rozumný a pragmatický přístup. Moratorium dává smysl především pro ty klienty, kteří si nyní skutečně potřebují vybrat oddechový čas,“ přibližuje David Eim, místopředseda Gepard Finance.

Menší banky snižují úrokové sazby

Konkurenční boj bank přitom začínají rozhýbávat menší banky. Na konci března snížila sazby pětiletých fixací o půl procentního bodu na 1,94 procenta mBank a Sberbank naopak sazby zvýšila o 0,2 procentního bodu.

Na začátku dubna se ke snížení sazeb odhodlala Equa Bank, a to o 0,6 procentního bodu na 2,29 procenta pro hypotéky s fixací na tři a pět let. Fio banka zlevnila hypotéky s fixací na jeden a tři roky na 1,88 procenta, a to od 17. dubna. Air Bank od 20. dubna snížila sazby o 0,2 procentního bodu u refinancovaných hypoték.

ČNB však ještě neřekla své poslední slovo a je připravena podle situace sazby dál snižovat. Ministryně financí Alena Schillerová chce podpořit hypoteční trh zrušením daně z nabytí nemovitostí, zároveň chce ovšem zrušit odpočty úroků z hypotéky. Nemá ovšem zatím ani podporu koaličních partnerů.