Zhodnocení vkladů na spořicích účtech už mají tři banky nad 3% hranicí

Inflace dramaticky roste. Spotřebitelské ceny se v lednu zvýšily o 4,4 % a meziroční inflace vystřelila na 9,9 %. Běžné účty, na kterých řada lidí drží v bankách zbytečně moc peněz, nejsou prakticky vůbec úročeny. Úspory tak výrazně ztrácejí na hodnotě.

Proto se vyplatí část hotovosti převést na lépe úročené spořicí účty a využít je jako krátkodobou rezervu pro případ nečekaných výdajů.

Aktuálně nejvýhodnější zhodnocení vkladů na „spořácích“ je u Banky CREDITAS, Trinity Bank a Expobank. Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparada.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

V únoru analýzou prošlo více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 17 bankovních institucí. „Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Jaký lze očekávat další vývoj

„Ačkoliv Česká národní banka letos v únoru zvýšila klíčovou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,50 %, komerční banky na to zatím příliš nereagovaly. V současné době spíše zaznamenáváme, že tradiční banky, které dříve neposkytovaly na depozitních produktech příliš atraktivní úrokové sazby, se snaží dohnat konkurenci, respektive se k ní alespoň přiblížit. Pomyslná laťka je nicméně nastavena poměrně vysoko. Zatímco nejlepší spořicí účty nabízejí úrokové sazby nad 3 % p.a., průměr trhu je kolem 2,5 % p.a.,“ přibližuje analytik situaci na bankovním trhu.

Podle Bachury tradiční banky v nejbližší době úrokové sazby zvyšovat nebudou. U menších bank, které se snaží poskytovat ty nejvyšší úrokové sazby na spořicích účtech, lze očekávat opětovné zvyšování pouze v případě, že se některá z těchto bank rozhodne výrazně úrokovou sazbu zvýšit. Ostatní banky by se pak v zájmu zachování atraktivnosti svých spořicích účtů snažily tuto konkurenci dohnat.

„Pokud se to nestane, výrazné zvyšování úrokových sazeb neočekávám. Situaci však může ovlivnit další zasedání České národní banky, na kterém se pravděpodobně rozhodne o dalším zvýšení základní repo sazby. Toto zvýšení sice nemá být příliš zásadní, ale jak víme, ČNB umí překvapit,“ dodává analytik.

Žebříček nejlepších spořicích účtů v únoru 2022

Ve spolupráci s Finparádou mapujeme průběžně nejlepší spořicí účty ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

V aktuálním únorovém žebříčku zabodovaly tři bankovní domy, a to Banka CREDITAS, Trinity Bank a Expobank.

Kategorii spořicích účtů pro drobné a střední střadatele má shodné pořadí. Nejlépe zhodnotí vklady Banka CREDITAS. Druhé místo patří Trinity Bank a třetí příčku obsadila Expobank.

Spořicí účet do 300 tisíc a od 300 tisíc do 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba Banka CREDITAS Spořicí účet+ 3,60 % Trinity Bank Spořicí účet Dobrý klient 3,18 % Expobank NEO účet 3,01 % Zdroj: Finparáda.cz

Banka CREDITAS je vítězem jak v kategorii pro drobné, tak i střední střadatele. Na Spořicím účtu+ má základní sazbu ve výši 2,80 % p.a. do výše vkladu 350 tisíc Kč. Nad tento limit je spořicí účet úročen sazbou 1,80 % p.a. Od 17. ledna 2022 lze k základním úrokovým sazbám získat ještě úrokový bonus ve výši 0,80 % p.a., který se však vztahuje pouze na nově vložené peníze. Klienti tak mohou získat na své nové vklady do 350 tisíc Kč úrokovou sazbu 3,60 % p.a., respektive 2,60 % p.a. pro vklady nad 350 tisíc Kč. Bonusové úročení je časově omezené do konce února, banka však může marketingovou akci prodloužit.

Na druhém místě je Trinity Bank se spořicím účtem Dobrý klient. Trinity Bank od 3. února 2022 zvýšila úrokovou sazbu u tohoto spořicího účtu z 3,08 % p.a. na 3,18 % p.a., a to bez omezení výše vkladu. Úroková sazba se vztahuje pouze na spořicí účty založené od 1. října 2021 v rámci marketingové akce „Dobrý klient“ a na nově vložené peníze (v hotovosti nebo zaslané z jiné banky). Spořicí účet je možné sjednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách banky nebo je možné využít k podpisu kurýrní službu. Smlouvu lze také uzavřít na některé ze čtyř poboček banky.

Na třetí příčce se umístila Expobank s NEO účtem, který je v současné době úročen sazbou 3,01 % p.a. bez omezení výše vkladu. NEO účet je kombinací běžného a spořicího. Lze jej založit online prostřednictvím webového formuláře banky.

V kategorii spořicích účtů s vklady nad 600 tisíc korun patří první místo Trinity Bank, na druhém místě je Banka CREDITAS a třetí místo patří Expobank.

Spořicí účet pro vklady nad 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba Trinity Bank Spořicí Dobrý klient 3,18 % Banka CREDITAS Spořicí účet+ 3,60 % Expobank NEO účet 3,01 % Zdroj: Finparáda.cz

V kategorii pro velké střadatele je vítězem Trinity Bank a její spořicí účet Dobrý klient. Banka od 3. února 2022 zvýšila úrokovou sazbu u tohoto spořicího účtu z 3,08 % p.a. na 3,18 % p.a., a to bez omezení výše vkladu. Úroková sazba se vztahuje pouze na spořicí účty založené od 1. října 2021 v rámci marketingové akce „Dobrý klient“ a na nově vložené peníze (v hotovosti nebo zaslané z jiné banky). Spořicí účet je možné sjednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách banky nebo je možné využít k podpisu kurýrní službu. Smlouvu lze také uzavřít na některé ze čtyř poboček banky.

Banka CREDITAS je v kategorii pro vklady nad 600 tisíc Kč na druhém místě. Na Spořicím účtu+ má základní sazbu ve výši 2,80 % p.a. do výše vkladu 350 tisíc Kč. Nad tento limit je spořicí účet úročen sazbou 1,80 % p.a. Od 17. ledna 2022 lze k základním úrokovým sazbám získat ještě úrokový bonus ve výši 0,80 % p.a., který se však vztahuje pouze na nově vložené peníze. Klienti tak mohou získat na své nové vklady do 350 tis. Kč úrokovou sazbu 3,60 % p.a., respektive 2,60 % p.a. pro vklady nad 350 tisíc Kč. Bonusové úročení je časově omezené do konce února, banka však může marketingovou akci prodloužit.

Na třetí příčce se umístila Expobank s NEO účtem, který je v současné době úročen sazbou 3,01 % p.a. bez omezení výše vkladu. NEO účet je kombinací běžného a spořicího. Lze jej založit online prostřednictvím webového formuláře banky.