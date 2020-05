Bankování bez kravaty. Velký test internetových bankovnictví

Konzervativní češtináři slovo „bankování“ přirovnávají k nosočistopleně. A mají z něho husí kůži. Jenže on ten výraz má svůj význam. Když sedíte doma v křesle a sami posíláte peníze, nastavujete trvalé příkazy či vyhledáváte problematické platby, pak prostě sami bankujete. Je to něco jiného než jít do pobočky, přednést požadavek a čekat, až vše zařídí slečna v kostýmku.