Walmart chce urovnat soudní spory za prodej opiátů. Nabízí 3,1 miliardy dolarů

Walmart tak se svým plánem následoval dvojici amerických farmaceutických společností, které souhlasily s vyplacením zhruba 10 miliard dolarů několika americkým státům, městům a místním i kmenovým vládám. Informovala o tom agentura Reuters.

Walmart ale na druhou stranu důrazně zpochybňuje všechna obvinění a odmítá, že by jeho lékárny dělaly něco špatně. K odpovědnosti se tak řetězec přiznat nechce. Newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová v prohlášení uvedla, že řetězec bude muset více dohlížet na to, co prodává.

Walmart je největší maloobchodní řetězec na světě. Mimo jiné provozuje ve svých pobočkách na pět tisíc lékáren a podle statistik se řadí mezi tři největší prodejce léků ve Spojených státech amerických. Ty se podle obvinění od června 2013 proměnily v distributory silně návykových látek.

„Víme, že bezohledné praktiky vydávání léků, poháněné touhou po zisku, tuto krizi způsobily,“ řekl Paul Geller, jeden z advokátů, který v jednáních zastupoval místní vlády. „Tato ujednání přinesou miliardy dolarů komunitám, které zoufale potřebují finance na boj s opioidovou epidemií závislostí,“ dodal Geller.

Podle amerického ministerstva se Walmart snažil zvyšovat zisk tím, že v lékárnách nezaměstnával dostatečné množství lidí a zároveň na ně tlačil, aby objednávky vyřizovali rychle. Tím jim ztížil možnost odhalovat podezřelé předpisy, a přispěl tak k celostátnímu zneužívání léčiv. Ze zákona jsou přitom lékárníci povinni pochybné předpisy úřadům nahlašovat.

Agentura Reuters s odkazem na statistiky americké vlády uvádí, že kvůli opioidové krizi zemřelo v USA od roku 1999 skoro 650 tisíc lidí.