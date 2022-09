Do spodního prádla a před kameru. Walmart zavádí virtuální zkušební kabinu

Virtuální zkušební kabinka má zákazníkům pomoci zjistit, zda jim vybraný kousek sedne přímo na tělo. První verzi kabinky, kterou vyvinula firma Zeekit, představil řetězec už v březnu.

Zpočátku si nakupující vybírali z předdefinovaných modelů, nyní však mohou simulovat zkoušení oděvů přímo sami na sobě. Nejnovější nástroj s názvem „Buď sobě modelem“ totiž využívá algoritmy strojového učení, které byly původně určené pro vývoj přesnějších topografických map. Teď ho milovníci módy využívají na e-shopu, kde je na výběr z 270 tisíc kousků.

Nákup je tak lépe přizpůsobený a zákazníci získají větší přehled o tom, co si kupují, z jakého je to materiálu, jak vypadá barva. To vše, aniž by se museli zvednout z gauče.

S novým zlepšovákem se přece jen z gauče zvednout musí. Walmart ho spouští akorát v čase, kdy se prodejům moc nedaří. Inflace žene ceny jídla, nájmu a dalších nezbytností vzhůru, a zákazníci přemýšlejí, kde by se dalo ušetřit. V celoročním vyjádření Walmart očekává pokles příjmů zhruba o deset procent.

Vedení Walmartu, který se dlouhodobě snaží lákat nakupující na nižší ceny, sleduje posun ve spotřebitelském chování. V červenci obchody rozšířily seznam věcí ve slevě, aby měli lidé stále důvod zavítat právě k nim.

Více značek pro bohatší rodiny

Zároveň se firma snaží oslovit širší spektrum lidí a přidává do sortimentu také dražší nadnárodní značky jako Reebok nebo Sofia Jeans. Chce tak být atraktivní i pro domácnosti s příjmem nad sto tisíc dolarů ročně, píše web CNBC. Zákazník může najít všechny módní značky online na webu a některé z nich firma nabízí i ve vybraných kamenných prodejnách.

Denise Incandela z oděvní divize firmy uvedla, že právě rodiny s vyššími příjmy by ráda podpořila v doplnění svých šatníků o módu z Walmartu. „Jednou z možností je virtuální zkušební kabinka, která nakupování usnadní a učiní zábavnější,“ řekla.

„Chceme si být jisti, že zákazníci budou mít co nejméně důvodů, aby vybrané zboží nechali ležet ve virtuálním košíku a nákup nedokončili. Pomůžeme jim, aby pochybnosti ohledně barvy, materiálu a střihu byly už minulostí,“ doplňuje Incandela.