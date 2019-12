Charita necharita. Vatikán si ze sbírky záplatuje rozpočet, tvrdí novináři

Svatopetrský haléř je každoroční červnová sbírka, ve které věřící darují Vatikánu peníze na přerozdělení potřebným. Na webových stránkách se chlubí například svou pomocí obětem listopadového zemětřesení v Albánii či organizacím pomáhajícím uprchlíkům. Na tyto a další projekty dává papežský stát ze sbírky pravidelně stovky tisíc eur.

I tak však jde jen o zlomek toho, co Vatikán vybere. Podle oficiálních informací papežský stát nevyužité peníze investuje a v případě potřeby je vybere. Podle italských a vatikánských zdrojů listu The Wall Street Journal však jde ve skutečnosti z desítek milionů, které se ve sbírce rok co rok vyberou, do investic a na charitativní účely jen zhruba 35 procent, deset rovnou a dvacet pět přes investice.

Malý stát, velký dluh

Zbylé peníze pak podle nich Vatikán využije ve vlastním rozpočtu. Ten je totiž značně děravý – jeho deficit za rok 2018 přesáhl 70 milionů eur (v přepočtu přes 1,78 miliardy korun). Celkově výdaje státu jsou přitom „jen“ 300 milionů eur. Peníze tak Svatý stolec potřebuje na splácení dluhů.

Vatikán se k situaci odmítl vyjádřit. Podle Wall Street Journal je využívání peněz ze Svatopetrského haléře na splácení státních dluhů pro současného papeže Františka ožehavé téma. Při svém nástupu do funkce v roce 2013 totiž kázal především „chudou církev pro chudé“.

Od Františkova nástupu do funkce se zásoby ve Svatopetrském fondu zmenšily o zhruba 100 milionů eur na v přepočtu zhruba 17 miliard korun. „Někteří církevní hodnostáři jsou znepokojeni. Obávají se, že Vatikán věřící uvádí v omyl,“ píše americký ekonomický deník.

Papež podle církevního práva může využívat finance ze Svatopetrského haléře, jak uzná za vhodné. To zdůrazňují i webové stránky sbírky. „Svatopetrský haléř také přispívá na aktivity Svatého stolce,“ stojí na nich.



Podezřelé investice

Ani ta část financí, které Vatikán ze sbírky investuje, přitom není úplně „v bezpečí“. Vatikán totiž již letos dříve ve spojení s nimi řešil finanční skandál. Tamní policie totiž kvůli podezřelým investicím provedla v kancelářích sekretariátu Svaté stolice několik razií.

Jejich výsledkem bylo odhalení rozsáhlého korupčního schématu, kvůli kterému Vatikán peníze investoval neefektivně. Policejní vyšetřování stálo práci několik nejvyšších „papežových mužů“. A to včetně dlouholetého šéfa papežových bodyguardů Domenica Gianiho.

„Korupce je prostě všude, tedy i ve Vatikánu,“ uvedl tehdy papež František. Investování peněz z fondu však podpořil. „Co jiného s nimi máme dělat? Dát je do šuplíku?“ řekl italským novinářům. „Raději je investujeme, a když je potřeba někomu pomoci, darujeme je,“ dodal.