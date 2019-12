Věřící zvedají hlavy. Po dvou letech jejich počet stoupl na 35 procent

14:13 , aktualizováno 14:13

Lidí v republice, kteří věří v boha, v uplynulých dvou letech přibylo. Za věřící by se označilo pětatřicet procent lidí, což je o dva procentní body více než před dvěma lety. Ne všichni ale chodí pravidelně do kostela. Minimálně jednou do měsíce zamíří na bohoslužbu asi desetina věřících, další desetina několikrát do roka.