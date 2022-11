Útoky aktivistů zvýší pojistné děl. Přijdou bezohlednější, varují odborníci

V posledních týdnech aktivisté upozorňují na klimatické problémy tím, že na protest proti využívání fosilních paliv útočí na slavná umělecká díla vystavená v galeriích. V polovině října polili rajčatovou polévkou obraz Vincenta van Gogha s názvem Slunečnice v Národní galerii v Londýně, černou tekutinou zase obraz Gustava Klimta Smrt a život v Leopoldově muzeu ve Vídni.

Obě díla byla naštěstí umístěna za ochranným sklem. „Na rámu Slunečnic vzniklo pouze drobné poškození,“ řekl po incidentu mluvčí londýnské galerie. Leopoldovo muzeum uvedlo, že Klimt poškozen nebyl, na žádost o další komentář však nereagovalo.

Náklady jsou vysoké

Téměř sto galerií včetně newyorské Guggenheimovy nebo pařížského Louvru vydalo začátkem tohoto měsíce prohlášení, v němž se uvádí, že aktivisté vážně podceňují křehkost těchto nenahraditelných artefaktů.

„V tuto chvíli jsou to pouze aktivisté za změnu klimatu, kteří jsou většinou liberálové ze střední třídy, ve skutečnosti nemají v úmyslu díla poškodit,“ říká Robert Read, vedoucí oddělení umění a soukromých klientů pojišťovny Hiscox. Obává se ale, že se tato aktivita rozšíří i na další protestní skupiny, které už budou méně gentlemanské i ohleduplně.

„I když samo umělecké dílo škodu neutrpí, náklady na vyčištění a opravu rámu či novou montáž obrazu mohou dosáhnout až desítek tisíc dolarů,“ říká Filippo Guerrini Maraldi, vedoucí oddělení výtvarného umění makléřské společnosti Howden.

„Po útocích z poslední doby se rizikový profil změnil. Pojistitelé mohou říci, že příští rok budou chtít trochu více peněz a také se ptát, co galerie dělají se zabezpečením obrazů,“ říká Maraldi. Dodává, že nervóznější jsou nyní i sami majitelé uměleckých děl. „Měli jsme již několik žádostí od klientů, kteří mají svá díla vystavená v muzeích. Nyní žádají, aby je galerie raději uložila,“ uzavírá makléř.

Pojistné zůstává stabilní. Zatím

Trh s pojištěním uměleckých děl celosvětově vzkvétá. Nyní na pojistném vydělá globálně přibližně 750 milionů dolarů (téměř 19 miliard Kč). Sazby pojistného v letech 2020 a 2021 vzrostly přibližně o 5 procent, v letošním roce zůstaly stabilní. Zatím. Pojistitelé ale očekávají jejich růst.

Výši pojistného pojištění obvykle diktují škody a úroveň dostupnosti pojištění. Bez ohledu na klimatické protesty bude zvýšený výskyt požárů či povodní v souvislosti s globálním oteplováním, tedy jevy, které inspirovaly aktivismus, pravděpodobně v příštím roce zvyšovat pojistné, uvedli pojistitelé a makléři. Tlak na vyšší pojistné zvyšuje také rostoucí inflace.

Očekáváme, že zajistitelé, kteří pojišťují pojistitele, zvýší své sazby od 1. ledna. To by pravděpodobně mělo vliv i na trh s uměleckými díly. Velká muzea se zatím často spoléhají na to, že v případě škod pomohou vlády, místo aby hledala komerční pojištění. Soukromá muzea a galerie si však pojištění uměleckých děl kupují. Jeho využívání je nyní také rozšířenější mezi většími muzei ve Spojených státech nežli v Evropě.

Pojistné uměleckých děl zůstává v současnosti stabilní částečně také proto, že muzea a galerie v posledních letech zpřísnily zabezpečení. Více děl je nyní za sklem, zvýšil se i počet bezpečnostních pracovníků či prohlídek zavazadel.

Máme zvýšené náklady

V některých případech začali být obezřetnější i komerční pojistitelé. „Pojišťuji pouze umělecká díla, která jsou umístěna za sklem,“ uvedl jeden z pojistitelů, který si nepřál být jmenován.

Pět pojišťoven, které agentura Reuters oslovila, sice uvedlo, že zatím nezohledňují klimatické útoky v pojistném. Někteří umělci však tvrdí, že již nyní čelí zvýšeným nákladům.

„Pojistné na umělecká díla mojí mandantky se v příštím roce zvýší o 12,5 procenta. V předchozích třech letech se zvýšilo pouze o 3–5 procent,“ říká Thomas Hampel, agent německé umělkyně známé pod jménem Antoinette.

Náklady na bezpečné vystavení velkého uměleckého díla činí 35 000 eur (858 000 Kč) za 100 metrů čtverečních antireflexního skla, navíc za dopravu a montáž. „Tyto dodatečné náklady si však nemůžeme dovolit,“ uzavírá podle agentury Reuters Hampel.