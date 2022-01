Milionáři proti miliardářům. V New Yorku se rozhořela bitva o letiště

O osudu místního letiště s kódem KHTO ve čtvrtek rozhodla městská rada East Hamptonu. Na konci února se letiště uzavře a o pár dní později se znovu otevře v režimu „veřejného vlastnictví pro soukromé použití“. To představitelům města umožní operativně omezovat provoz, zakázat určitý typ letounů, zavést limity hluku či omezit vzlety a přistání v určitou denní dobu, píšou místní noviny East Hampton Star.

„Většina veřejnosti naznačila, že pokračování letiště v dosavadním provozu je nepřijatelné a že je třeba řešit objem dopravy, hluku a dopadu na životní prostředí a bezpečnost,“ komentoval to městský radní Petr Van Scoyoc. Pokud by se ani zmíněná omezení nezdála místní komunitě jako dostačující, mohlo by město uzavřít letiště zcela.

Miliardáři, kteří letiště pravidelně využívají, však financují kampaň na zachování statu quo. Záznamy o letech ukazují, že letiště pravidelně využívá například bývalý předseda představenstva společnosti Google Eric Schmidt nebo manažer hedgeových fondů a majitel baseballového klubu New York Mets Steve Cohen.

Uživatelé tryskáčů mimo jiné argumentovali tím, že pokud se letiště v East Hamptonu uzavře, přesune se provoz na jiná letiště, hluk se přerozdělí do sousedních měst, což podle nich není řešení. Dále na svou obranu uváděli, že lidé, kteří tam přilétají, utratí ve městě ročně asi 20 milionů dolarů (428,7 miliard korun). Miliardáři letiště využívají mimo jiné proto, že se chtějí vyhnout provozu na dálnici Long Island, která vede do New York City.

Od rána do večera

Zejména v posledních letech se letiště stalo vytíženým uzlem místní dopravy. Poslední data z roku 2019 ukazují, že letiště tehdy odbavilo 31 464 letů. Podle průzkumu města dosáhl provoz vrcholu v srpnu 2019, kdy tam létalo 266 letadel denně.

„Toto letiště slouží několika vyvoleným, zatímco na zbytek komunity se kašle. Stalo se to neúnosným a neudržitelným. Od čtvrtka do pondělí jsme vystaveni nekonečné řadě helikoptér, které se na nás valí od rána do večera, přičemž nejhustší provoz přichází ve chvíli, kdy se snažíme trávit čas s rodinou,“ cituje list The Guardian jednoho z místních obyvatel. Městská rada už dříve uvedla, že jí v tomto duchu chodí tisíce stížností.

„Obrovskými tryskáči létají pouze nadutci. Na East Hampton se dívají skrz prsty. Prostě si myslí: Jsme tak bohatí a mocní, že si můžeme dělat, co chceme. Najmeme si nějaké právníky a pak to prostě vyřešíme,“ říká další z kritiků, šéf kampaně Řekni ne letišti KHTO Barry Raebeck.