Zdaňte nás víc, žadoní američtí miliardáři. Jejich majetky za pandemie rostly

„Jako milionáři víme, že současný daňový systém není spravedlivý. Většina z nás potvrdí, že zatímco svět v posledních dvou letech trpěl, náš majetek rostl. Přesto jen několik z nás, pokud vůbec někdo, může upřímně říct, že platíme svůj podíl na daních spravedlivě,“ uvádí se v otevřeném dopise.

Agentura Reuters již loni informovala o ohromném růstu majetku miliardářů v roce 2020, kdy se svět ocitl kvůli pandemii covidu-19 v krizi a globální ekonomika čelila nejhorší recesi od druhé světové války. To přimělo více než 130 zemí uzavřít dohodu, která zajišťuje, aby velké společnosti platily celosvětově minimální sazbu daně 15 procent, což má ztížit možnost vyhýbat se zdanění. Podle skupiny milionářů ale bohatí musí přispívat více.

Studie organizace Oxfam zveřejněná tento týden ukázala, že za dva roky pandemie se majetek deseti nejbohatších jednotlivců světa zvýšil na 1,5 bilionu USD (32,3 bilionu korun).

Mluvčí WEF uvedl, že placení spravedlivého podílu na daních je jedním z principů fóra. Za dobrý model pro zavedení ve světě považuje daň z majetku, jaká je ve Švýcarsku, kde WEF sídlí.

Ve většině zemí nemusí bohatí platit roční daň z majetku, jako jsou nemovitosti, akcie nebo umělecká díla. Tento majetek je zdaněn jen při jeho prodeji.

Podle studie, kterou uskutečnili vlastenečtí milionáři spolu s Oxfamem a dalšími neziskovými organizacemi, by progresivní daň z majetku začínající na dvou procentech u těch s majetkem přes pět milionů USD a končící na pěti procentech pro miliardáře, mohla přinést 2,52 bilionu USD (54,2 bilionu Kč). To by stačilo na to, aby se 2,3 miliardy lidí na světě vymanilo z chudoby, a pro zajištění zdravotní péče a sociálního zabezpečení pro osoby v zemích s nižšími příjmy.

Světová banka v roce 2021 zveřejnila článek, v němž vyzvala země, aby zvážily zavedení daně z majetku, která by pomohla snížit nerovnost, doplnit státní rozpočty vyčerpané pandemickými záchrannými programy a obnovit sociální důvěru. Kromě Argentiny a Kolumbie však od začátku pandemie nebyl jinde zaveden žádný nový systém daně z majetku.