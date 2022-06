Chorvatsko zastropovalo ceny paliv na 14 dnů. Neplatí to pro pumpy u dálnic

Litr nafty bude nyní stát 13,08 kuny (43,03 Kč), benzin pak 13,50 kuny (44,41 Kč). Sleva se týká základních typů pohonných hmot, nikoliv prémiových značek. Na dálnicích jsou nyní ceny nafty i benzinu přibližně o jednu kunu (3,29 Kč) vyšší.

Plenković uvedl, že opatření má za cíl „ochránit životní standard“ občanů a zároveň umožnit „intenzivní turistickou sezonu“, která by podle něj mohla být co do příjmů úspěšnější než ta rekordní z roku 2019. Premiér se neobává, že turisté se budou kvůli vyšším cenám paliva nyní vyhýbat chorvatským dálnicím.

Cenový strop u pohonných hmot platí od úterý na dva týdny. Podle ministra financí Zdravka Mariče pak vláda rozhodne o dalších opatřeních v závislosti na vývoji cen.

Chorvatsko není zdaleka jedinou evropskou zemí, která se rozhodla občanům pomoci řešit dopady vysokých cen pohonných hmot. Pomoc zavedlo například i Maďarsko, Polsko, Německo nebo Česká republika, ať už formou zastropování cen, anebo snížením daně z pohonných hmot. Efekt snížené daně, kterou zavedlo Česko, ale kvůli pokračujícímu růstu cen brzy vyprchal.