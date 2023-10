3D tiskárny jen na povolení. New York bojuje s neoznačenými zbraněmi

Politici v americkém státě New York chtějí regulovat prodej 3D tiskáren, které umožňují vytisknout součástky střelných zbraní. Navržený zákon, který by se dotkl prakticky všech 3D tiskáren, chce povolit nákup jen těm zákazníkům, kteří projdou takzvanou kontrolou způsobilosti. Ta ověří, zda nemají v některém z rejstříků záznam, jenž by jim držení zbraně znemožnil.