Dehtochema-TN přenáší výrobu blíž zákazníkům. Linky v novém závodě na kamennou vatu se rozjedou do léta

První hydroizolační pásy, přesněji dehtované a později asfaltované papírové lepenky, se v tuzemsku objevily již v 19. století. Jejich historie je úzce spojena právě se společností Dehtochema-TN, která za uplynulých 150 let prošla řadou výrazných proměn. Počátky společnosti, jež navazují na výrobní závod DEHTOCHEMA, se totiž datují až do roku 1868, kdy byla K. C. Menzelem v Bělé pod Bezdězem vystavěna továrna na papír a kamenitou lepenku, a také na závod BITUMAT, založený v roce 1875. Výroba nepřetržitě pokračovala i v poválečném období, kdy byl v roce 1946 výrobní závod začleněn pod Severočeské papírny.

V roce 1991 byla společnost DEHTOCHEMA privatizována a v roce 1996 došlo k fúzi se společností BITUMAT. Vznikl tak nově obchodní subjekt s názvem BITUMAT DEHTOCHEMA, s.r.o.

Zásadním milníkem ve vývoji společnosti byl rok 2008, kdy se stala součástí nadnárodní korporace TECHNONICOL, díky tomu získala nejen nové znalosti v oblasti zpracování asfaltových hmot, ale také přístup k moderním materiálům z ostatních závodů koncernu. V současné době společnost užívá název DEHTOCHEMA-TN, a. s., a aktuálně se zabývá prodejem asfaltových pásů a šindelů, extrudovaných polystyrenů, kamenné vaty, PIR a PVC fólií včetně příslušenství.