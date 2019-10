V zimě začne z Prahy létat 15 nových linek, třeba do Lvova nebo Florencie

15:36 , aktualizováno 15:36

V zimě se bude z pražského letiště létat do 121 destinací ve 46 zemích. Letový řád se tak rozšíří oproti loňské zimě o dalších šest míst, nových je 15 linek. Nové spojení bude například do Lvova, Florencie nebo Bejrútu. Nejvíce se bude stejně jako dosud létat do Londýna. Informovalo o tom Letiště Praha.