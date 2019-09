Na pražské letiště budou jezdit elektrobusy, dobíjet se budou z trolejí

12:55 , aktualizováno 12:55

Na Letiště Václava Havla budou namísto klasických autobusů jezdit od stanice metra A Nádraží Veleslavín velkokapacitní elektrobusy. Dobíjet se budou nejen na obratišti, ale v některých úsecích i za jízdy. Jezdit by mohly začít do tří let.