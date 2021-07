Dejte zaměstnancům sprchy, uleví se dopravě, vyzývají zastupitelé

„Dneska do práce na kole za 20 minut, MHD by mi to trvalo 30. Kolo je prostě super městský dopravní prostředek. A až bude v Praze lepší infrastruktura pro cyklodopravu, bude taky na kole jezdit více lidí, což uleví MHD i silnicím,“ napsal Zábranský na Twitteru.

Na příspěvek reagoval jeho kolega, který upozornil na problém vybavení firem. Po velkých zaměstnavatelích chce, aby svým pracovníkům zajistili sprchy.

„Do a z radnice celoročně běhám nebo jezdím na kole. Ano, i přes zimu. Ano, na patře máme na WC i sprchu. Pojďme proto tlačit, aby všichni velcí zaměstnavatelé měli standardně na WC i sprchy; auto fakt nemusí být jediný dopravní prostředek, které lze na cestu do práce použít,“ doplnil na Twitteru Šimral.

Vít Šimral @piratsimral Do a z radnice celoročně běhám nebo jezdím na kole. Ano, i přes zimu. Ano, na patře máme na WC i sprchu. Pojďme proto tlačit, aby všichni velcí zaměstnavatelé měli standardně na WC i sprchy; auto fakt nemusí být jediný dopravní prostředek, které lze na cestu do práce použít‍♂️ https://t.co/wZc5oBRezr oblíbit odpovědět

Pobočky některých velkých zaměstnavatelů v Česku už přitom s touto možností počítají. Sprchy i další potřebné zázemí v podobě koláren svým zaměstnancům nabízejí.

Jezdíte do práce na kole? Ano 121 Ne 332

Pracovníky v tom, aby při cestě do práce využívali ekologičtější formy dopravy, dlouhodobě podporuje například mobilní operátor Vodafone. „Pro cyklisty je připraveno potřebné zázemí ve formě uzamykatelné kolárny nebo sprch. Na centrální budově si navíc mohou sami zapůjčit firemní elektrokola, kola a koloběžky,“ uvedla mluvčí společnosti Charlota Dědková.



„Cyklisté jezdí za každého počasí“

Obdobný přístup má také Skupina Metrostav. „Jsme na to vybaveni a tento způsob dopravy podporujeme,“ uvedl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.



„Naše sídlo na Palmovce je vybaveno jak garážovanými stojany na kola, tak sprchami, kde se mohou zaměstnanci vysprchovat a převléknout. Dojíždění do práce na kole je u některých našich kolegů natolik oblíbené, že jezdí doslova v každém ročním období a za každého počasí,“ dodal Kostiha a připomněl, že tento způsob dopravy volil i bývalý prezident Skupiny Metrostav Jiří Bělohlav.

Samozřejmostí jsou sprchy na pracovišti i v hutním podniku Liberty Ostrava, který v rámci soutěže Do práce na kole získal několikrát titul Ostravského cyklozaměstnavatele roku.

„Častou dopravu do práce na kole volí zhruba třetina z našich 6 000 zaměstnanců, stovky dojíždějí na kole do práce denně. Zaměstnavatel tento ekologický způsob dopravy podporuje poskytováním různých výhod, pořádáním soutěží a dbá na bezpečnost všech cyklistů pohybujících se v areálu hutě,“ napsala mluvčí ostravské hutě Barbora Černá Dvořáková.

Cyklisté zde mají na branách speciální čtečku čipových karet pro snadnější a rychlejší odbavení při vjezdu. V areálu je povinnost nošení cyklistické přilby a reflexní vesty. „V předchozích letech jsme na 2 500 zaměstnanců-cyklistů vybavili cyklistickou helmou a reflexní vestou zdarma,“ dodala Černá Dvořáková.

Nedostatek prostoru na pobočkách

Ne všude však lze takové podmínky zajistit. Například obchodní řetězce jsou podle mluvčích limitováni prostorem. „Vzhledem k tomu, že jsme diskontní řetězec, jsou naše prodejny bohužel prostorově limitované a není zde tak možné sprchy zajistit,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.



Podle něj je však sprchami vybavena centrála společnosti a také logistická centra. Tam nechybí ani uzamykatelné přístřešky, které zaměstnanci pro parkování svých kol hojně využívají.

Sprchu také nemají všechny provozovny České pošty. „Rozšíření je otázkou ekonomickou a stavební. Ne na každé provozovně je pro sprchu prostor,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.



Největší centra a depa jsou ale podle něj sprchami vybavena, a to zejména kvůli typu práce, který se na provozovnách vykonává.