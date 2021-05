Zahraniční sportovce čekají komplikace. Jejich očkování nemusí Česko uznat

Hotely na pražském Smíchově NH Prague City a NH Collection Prague sledují podle generálního ředitele Petra Nešpůrka na léto velkou poptávku od sportovních týmů, většinou z mimoevropských zemí.

Obsazenost by tak mohla být srovnatelná s letními měsíci roku 2019. Problém nyní představuje očkování ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínskými očkovacími látkami, které v těchto státech často používají. Česká republika je zatím neuznává.

Hotely NH Prague City a NH Collection Prague disponují fotbalovým hřištěm, což je podle Nešpůrka velká konkurenční výhoda. K využití mají také konferenční centrum. O pobyty v létě mají podle Nešpůrka zájem sportovní skupiny ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Egypta či Turecka. „Pokud se vše povede, budeme mít v létě oba hotely zcela obsazené,“ řekl.

Ministerstvo zdravotnictví by podle Nešpůrka mělo co nejdříve sdělit, jak se postaví k uznávání různých typů vakcín. Situaci by podle něj mohly případně vyřešit výjimky, které by bylo ochotno udělit. Výjimku ale jednomu z týmů, který se chtěl v Praze v červnu ubytovat, úřad nepřiznal, pobyt se tak nemůže uskutečnit. Nešpůrek věří, že alespoň někteří sportovci budou moci přijet, minimálně Albánie je podle něj potvrzená.

„Nesoustředíme se pouze na fotbalové týmy. Pokud nám nevyjdou, máme co nabídnout i individuálním hostům,“ uvedl dále Nešpůrek. Lidé podle něj pobyty rezervují, do konce června je zájem hlavně o víkendy, v týdnu jezdí lidé na služební cesty, od července jsou to pak delší rekreační pobyty. Cestám turistům z Evropy by podle Nešpůrka měl výrazně pomoci nedávno schválený covid pas.

Nešpůrek také připomněl, že jen individuální turisté provoz nezachrání. Běžně jejich služeb využívaly skupiny ze Spojených států, Kanady či Asie, které ale letos podle něj určitě nepřijedou. „Můžeme se soustředit jen na evropský trh,“ řekl dodal.

Hotel NH Prague City má k dispozici přes 300 pokojů, NH Collection Prague, který je propojený lanovkou, nabízí zhruba 140 pokojů. NH Prague Cityse zaměřuje na kongresy, u kterých nabízí prostor až pro 400 účastníků. Tyto akce dříve podle Nešpůrka tvořily 70 procent příjmů hotelu.

Kvůli současné situaci hotel vystavěl nové hybridní studio a nabízí přenos konferencí, nyní s částečnou účastí na místě. Studio funguje podle Nešpůrka od ledna a zájem je velký, každý všední den je obsazené. Poptávají ho především farmaceutické firmy. Na léto poptávky konferencí nejsou, ale od podzimu Nešpůrek věří, že budou termíny opět plné.

Všechna ubytovací zařízení se v pondělí po více než pěti měsících omezení kvůli pandemii koronaviru otevřela pro rekreační účely. Hosté se při příjezdu musejí prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus.