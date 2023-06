Stát by neměl měnit podmínky pro současné důchodce, zmínila asociace

„Pokud si stát opravdu myslí, že už penzisté nemají vytvářet rezervy pro pozdější věk, měl by to říci dopředu před uzavřením tak dlouhodobé smlouvy, jakou je kontrakt v 3. pilíři, a neměnit v tomto ohledu podmínky aktuálním účastníkům,“ uvedl Radek Moc, viceprezident Asociace penzijních společností ČR.

„A pokud ministerstvo financi deklaruje, že mu vadí, že lidé, kteří již dosáhli 60 let, využívají doplňkové penzijní spoření jako krátkodobý, pětiletý spořicí produkt se státní podporou, šlo by to vyřešit aplikací tohoto opatření právě jenom na nově vzniklé smlouvy, což by eliminovalo související dopady,“ doplnil Moc.

Asociace rovněž upozornila, že na implementaci novely budou mít penzijní společnosti nedostatek času. Pokud totiž vše půjde podle plánu, novela má být účinná od ledna 2024.

„Finální podoba zákona bude zřejmě vznikat na podzim, přesto má začít platit od ledna, ale každému, kdo má aspoň základní povědomí o IT systémech, je jasné, že implementace prostě do ledna 2024 stihnout nejde, a bude potřeba posunout účinnost tohoto bodu až na začátek roku 2025,“ upozornil Moc.

Hranice změnu potřebovaly

Ministerstvo financí mimo jiné upravilo práh pro čerpání státního příspěvku k penzijnímu spoření, nově by stát měl stát přispívat 20 procenty k vkladu. Na příspěvek však dosáhnou jen ti, kdo si spoří alespoň 500 korun měsíčně, to znamená o 200 korun víc než nyní.

„Dnešní hranice byly nastaveny před deseti lety, takže změnu určitě potřebovaly. Navíc se jednotnou úrovní státního příspěvku celý systém zpřehlední,“ zmínil Moc. Doplnil, že pro lidi to bude znamenat motivaci ukládat si víc, protože si nově mohou sáhnout ne na 230, ale rovnou 340 korun, pokud začnou investovat 1 700 Kč a více.

„A kdo si bude nově ukládat právě těch 1 700, a připočteme-li mu průměrný příspěvek zaměstnavatele na hlavu, toho čeká penze přes 6 000 měsíčně po dobu 20 let, a to po 25 letech investice sedmnácti stovek. Počítá se se zhodnocením 5 procent p. a., což je realistický předpoklad v dynamickém fondu,“ uzavřel Moc.