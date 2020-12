Zpátky do časů normalizace. Kaufland prodával brambory za 1 korunu

Kaufland nasadil cenu brambor, kterou trumfl i normalizační časy. V roce 1976 tehdejší státní aparát nastavil stálé ceny 1,60 za kilogram brambor. A v roce 1990, kdy odstartovala ekonomická transformace, stálo stejné množství 2,83 koruny a ceny se začaly rok od roku utrhávat ze řetězu.



Faktem je, že v dobách normalizace šlo o brambory I. jakosti. Hlízy dostupné v promoakci 9. prosince v humpoleckém Kauflandu jsou „dvojkové“. Zemědělci však pro cenové kejkle nemají žádné pochopení.

Výkupní ceny brambor, dodávané přímo od zemědělců do balírny, se pohybují už od 1 koruny za kilogram a ve slevových akcích obchodních řetězců se běžně prodávají od 1,7 do 2,5 koruny. Brambory do škrobáren se nabízejí za cenu dopravy.

„Je to dáno přebytkem brambor v Evropě, jelikož není odbyt brambor na hranolky v celé Evropské unii vzhledem k uzavřenému gastro sektoru. Podobné je to i u ostatní zeleniny a u živočišné výroby. Nejvíce to je vidět u vepřového masa, kdy Německo nevyváží prasata do Číny vzhledem k výskytu afrického moru prasat. Ta se importují za podnákladové ceny, která likviduje naše producenty,“ řekla mluvčí Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá.

Extrémně nízké ceny napříč celým trhem potvrdil Aleš Schneiberg, obchodní ředitel Družstva Bramko, které je největším pěstitelem brambor a zeleniny v tuzemsku. „Byla nadúroda brambor, spousta pěstitelů v ČR je pěstují a přitom nemají zajištěný odbyt, nemají sklady a najednou pod tlakem na podzim nevědí, co s nimi,“ uvedl.

Kdo nemá sklad, musí rychle brambory prodat, v opačném případě se vystavuje riziku, že zmrznou a potom je může vyhodit. V technologicky vyspělých skladech a při použití profesionální agrotechniky mohou brambory vydržet až do dubna, ale v amatérských podmínkách podlehnou zkáze klidně za dva týdny.

Také Schneiberg však cenovou politiku řetězců kritizuje. „Je to jednoznačně prodej se ztrátou. Některé řetězce promovaly brambory za cenu nižší než 5 korun, například Lidl. To je úplně brutální, nikdy to nebývalo a pro bramborářství je to devastující,“ řekl.

Maloobchodní cena za kilogram brambor byla v listopadu podle Českého statistického úřadu 12 korun za kilogram, od té doby však ještě hodně zlevnily. Prosincová data budou dostupná až v lednu.

Redakce iDNES.cz oslovila některé obchodní řetězce a čeká na jejich vyjádření.

Pro některé zemědělce v úhrnu i tak levný prodej může být výhodný. Součástí nátlaku na nízkou cenu může být například garance dodávek jiného zboží. „Řetězce řeknou, buď nám dáte tuto cenu, nebo nám nebudete dodávat,“ popsal ze zkušenosti Schneiberg.