Pošta zruší téměř 2400 pracovních míst, chce být modernější a efektivnější

Pracovní místa se mají rušit napříč všemi kraji, přičemž nejvíc by se mělo propouštět v Praze. Týká se to pracovníků na přepážkách, listonošů nebo řidičů, uvedl deník Echo24. Ten to zjistil z korespondence mezi Českou poštou a Úřadem práce, kterou má jeho redakce k dispozici.

Výpovědi pro nadbytečnost pošta pracovníkům doručí v prosinci, napsal deník. Se změnami, které znamenají rušení míst, nesouhlasí největší odborová centrála Podnikový koordinační odborový výbor. „Zaměstnavatel bude rušit pracovní pozice, také budou zřizovány nové. Kolik pošťáků skutečně přijde o práci, bude jasné až po projednání,“ uvedla předsedkyně odborů Jindřiška Budweiserová. Další vzájemná schůze odborářů se zástupci pošty je na programu ve středu.

Se snižováním počtu zaměstnanců počítá Česká pošta ve své střednědobé strategii. Podle té by podnik do roku 2025 měl zrušit sedm tisíc pracovních míst. „Rušená místa chceme nahradit moderními technologiemi i celkovým zefektivněním provozu,“ uvedl mluvčí státního podniku Matyáš Vitík. V souvislosti s těmito kroky podle něj vzniknou nová pracovní místa, na které se část propuštěných bude moci rekvalifikovat.

„Odcházející zaměstnanci dostanou vyšší odstupné nad rámec zákoníku práce v závislosti na odpracovaných letech u České pošty. Také jednáme o rekvalifikacích a podpoře končících pošťáků a sociálním programu zaměstnanců v předdůchodovém věku,“ dodala Budweiserová.

Česká pošta provozuje 3200 vlastních nebo partnerských poboček. Loni vykázala ztrátu 363 milionů korun. Do roku 2021 se chce podnik vrátit k zisku v řádu desítek milionů Kč a zvýšit tržby o desetinu ze stávajících 18,8 miliardy Kč.