Možná se vám to také stalo. Vybrali jste zboží na internetu, vložili ho do virtuálního košíku v e-shopu a chtěli ho zaplatit kartou on-line. Jenže transakce se uprostřed zasekla a platba neproběhla. V řadě případů za to mohou nové požadavky na silnější – což má znamenat hlavně bezpečnější – ověření klientů.