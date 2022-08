Ministr zemědělství odvolal ředitele tlumačovského hřebčince Olejníčka

Sám Olejníček o žádné sérii pochybení, kterou zmiňuje ministerstvo, neví. „Mně za celou dobu nikdo žádné pochybení nevytkl, nic písemného jsem nedostal,“ řekl iDNES.cz. Ministr Nekula se po svém nástupu do funkce s Olejníčkem seznámil, úřad se ale poté půl roku neozval a až poté přišel telefonát, ve kterém ministerstvo požadovalo, aby si dnes již bývalý ředitel přijel pro odvolání do Prahy.

„V poslední době se v hřebčinci uskutečnily dva audity, první prováděli zaměstnanci ministerstva v rámci veřejnosprávní kontroly a druhý externí společnost, jejíž závěrečná zpráva nebyla ještě ani předložena, pokud je mi známo. Výsledky prvního a ani předběžné závěry druhého auditu nejsou takové, aby se kvůli nim odvolával ředitel,“ domnívá se Olejníček.

Do výběrového řízení na post ředitele se už hlásit nehodlá, byla by to ztráta času a energie. „Ministr měl možnost slyšet a poslouchat mé názory na řízení hřebčince před tím, než mne odvolal, nevím, proč by to dělal teď. Nemůžu a dnes již ani nechci pracovat pro „majitele“ firmy, který se jako „majitel“ necítí a nechová a nemá dostatek odvahy říct ani mně do očí ani na veřejnosti, proč mě odvolává z funkce.“

Olejníček byl ředitelem hřebčince prakticky od roku 2016, kdy jej do funkce jmenoval jeho spolustraník Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr Milek jej o dva roky později pokusil odvolat, jeho nástupce Miroslav Toman ho ale v čele organizace, která za tři roky oslaví stoleté jubileum, potvrdil.

Za dobu svého fungování Olejníček vyzdvihuje otevření hřebčince široké veřejnosti, pořádání různých chovatelských a sportovních akcí - na chovatelské dny se podívaly i dva tisíce návštěvníků - a investice v řádu několika desítek milionů korun. „V posledních třech letech jsme se pustili do obnovy závodiště na Bahňáku, které bylo dříve zatopené a prakticky čtvrt století se tam nic aktivně nekonalo,“ doplnil.

Hřebčinec tedy investoval do vozatajských překážek, také do vozového parku a mechanizace, do rekonstrukce venkovní jízdárny a kryté jezdecké haly, ale dokázal ustát i přechod ze státního podniku na příspěvkovou organizaci a vyčlenění plemenitby z podporované činnosti do komerční. „Kdo znal hřebčinec do roku 2016 a po roku 2016, ví o čem mluvím,“ zakončil Olejníček. Řízením hřebčince byl nyní pověřený Radek Václavík, nový ředitel by měl vzejít z výběrového řízení.

Ředitelkou hřebčince v Písku se stala Stránská

Letos na jaře pak také skončil dlouholetý ředitel Kratochvíle v píseckém hřebčinci. Státní příspěvkové organizaci šéfoval deset let, nyní je na jeho postu Hana Stránská, která byla od března pověřená řízením této organizace, následně uspěla ve výběrovém řízení. Jako zástupkyně ředitele pracovala od roku 2016. „Mimo jiné je viceprezidentkou Asociace svazů chovatelů koní, takže pevně věřím, že hřebčinec je nyní v dobrých rukou,“ uvedl při jejím jmenování Nekula.

V Česku je pak ještě třetí příspěvková organizace, spadající pod ministerstvo zemědělství, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem.