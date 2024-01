Fotovoltaika vstupuje do další éry. Buďte u toho se správným dodavatelem

Už 17. ledna 2024, bude opět spuštěn program Nová zelená úsporám (NZÚ) Light. Senioři a domácnosti s nižšími příjmy loni díky této dotaci získali příspěvky na energetické úspory v celkové výši bezmála šest miliard korun. Desítky tisíc žadatelů si kromě instalace solárního ohřevu vody zateplili nebo vyměnili okna a dveře. Program určený pro příjemce starobního důchodu, pro lidi s třetím stupněm invalidity a pro domácnosti pobírající příspěvek na bydlení se nyní rozšiřuje. „Na dotaci až 90 tisíc korun by nově mohlo dosáhnout dalších až sto tisíc domácností, které čerpají přídavek na dítě,“ upřesňuje rozšíření NZÚ Light ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Od letošního roku se přesněji definují nároky na instalované systémy. Zkušenost totiž ukázala, že si k penězům od státu našly cestu i nepoctivé firmy. Některé společnosti loni dotaci zneužily a nainstalovaly sestavy pro solární ohřev vody, které mají zanedbatelný dopad na úspory energie a využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, u kterého je efekt ohřevu z fotovoltaiky minimální.

Právě proto je nutné pro instalaci solární technologie vybírat firmu, která dodává kompletní řešení. Ideální je zvolit takového dodavatele, který je na trhu dlouhodobě a své zkušenosti umí prokázat stovkami dokončených realizací.

Solární revoluce začne v létě

Pravidla hry na trhu solární energie se nejvíce změní letos v červenci. Díky novele energetického zákona známé jako Lex OZE II., která byla v prosinci schválena zákonodárci, dojde k rozšíření energetického trhu o takzvané energetické komunity. Ty budou moci vyrábět a zejména sdílet elektrickou energii mezi sebou: v rámci širší komunity v tzv. energetických společenstvích až do počtu 1 000 subjektů nebo v rámci komunity užší (například rodiny) do 10 subjektů, a to napříč Českem. Jeden příklad za všechny: pokud solární energii vyrobí fotovoltaická elektrárna, kterou máte na chatě u Chebu, budete ji moci využít třeba u sebe v bytě v Ostravě nebo ji poslat svým rodičům do Jihlavy.

Během první poloviny roku bude prostor pro vznik a ustanovení energetických společenství složených z domácností, samospráv a jimi zřizovaných organizací, firem a dalších subjektů. Tato společenství (širší komunity) mohou zasahovat území maximálně tří obcí s rozšířenou působností (ORP). Současně budou v prvním pololetí prováděny kroky vedoucí ke vzniku Elektroenergetického datového centra (EDC), které fakticky umožní sdílení energie.

Při komunitním sdílení energie se vyrobená elektrická energie mezi domácnosti rozděluje podle tzv. alokačního klíče. Ten si SVJ sám zvolí a odhlasuje. FVE na panelovém domě v Kopřivnici, realizace Enado 2023

Novela s sebou přináší i další nároky na solární systémy. Dodavatelé už nyní musí počítat s novinkami a implementovat je do realizací. Aktivní firmy musí být perfektně připravené nejen po technologické stránce, ale i po té legislativní. „Při současné dynamice energetického trhu je nutná úzká spolupráce s odborníky pro oblast dotací a legislativy,“ říká Mikuláš Bindzar, technický ředitel společnosti Enado. „Právě proto máme i my v týmu odborníky, kteří ve spolupráci s našimi technology pomáhají interpretovat a aplikovat pravidla a předpisy do praxe,“ dodává Bindzar.

Chytrý software, který umí šetřit

Nejen díky možnostem komunitního sdílení energie už nebudou fotovoltaické elektrárny jen izolovaným zdrojem zelené energie pro domácnosti. Moderní technologie se posouvají mílovými kroky a pro fotovoltaické elektrárny to samozřejmě platí také. Vznikají chytrá a učicí se řešení, která optimalizují výrobu a spotřebu elektrické energie s cílem dosahovat ještě vyšší úspory. K tomu je nezbytný nadřazený řídicí systém.

„Náš software Infigy se dokáže učit rytmus domácnosti nebo firmy a posílat vyrobenou energii do takových spotřebičů a zařízení, aby bylo šetření co největší. Může třeba nabíjet do zásoby baterie v lokalitách, kde hrozí výpadky. Nebo umí výhodně obchodovat na spotovém trhu,“ vysvětluje Lukáš Caldr, spoluzakladatel Infigy.

Fotovoltaika zažívá ve světě ale i v Česku za poslední více než dva roky obrovský boom a rozvoj napříč segmenty. Rok 2024 přináší díky nově vypsaným dotačním titulům z Modernizačního fondu RES+ 1/2024 a 2/2024 nové podněty pro rozvoj firemních fotovoltaik. Tam už dávno nehraje roli pouze finanční úspora z vlastní vyrobené elektrické energie, ale také zajištění nezávislosti, nepřetržitého provozu díky záložnímu bateriovému úložišti či splnění ESG kritérií. Typicky právě pro firmy a komplexní projekty hraje vývoj individualizovaného technického řešení prim. A nemusí se jednat o řešení, které je finančně nejnáročnější, někdy je tomu právě naopak.

Návratnost investice do fotovoltaiky může zkrátit péče o panely např. formou nanoochrany, která zaručí stabilnější výkon panelů. Aplikace nanoochrany české značky Impasolar na rodinné domy, realizace Enado 2023

Vzestup solárního odvětví dává příležitost i pro menší, nově vznikající výrobce a dovozce fotovoltaických komponent bez dostatečných zkušeností a s neověřenou kvalitou samotných produktů. „Zákazníkům v každém případě doporučuji si vždy ověřit původ samotných produktů a to, zda byly určeny pro český trh. I když produkt vypadá na první pohled stejně, může se stát, že tomu tak není, a nemusí se na ně vztahovat deklarovaná záruka. S portfoliem produktů se značkou Dražice, bude klient vždy vědět, že dovozcem a garantem kvality je tradiční společnost DZ Dražice sídlící v Česku,“ uvádí Luboš Vrbata, vedoucí prodeje DZ Dražice Solar.

Instalací elektrárny to nekončí

Podle Luboše Vrbaty z DZ Dražice je důležité vybrat dodavatele fotovoltaiky, který umí řešit i případné problémy po instalaci. „Právě podporu v případě nesnází vnímáme jako jeden z klíčových důvodů pro správné rozhodnutí a minimalizaci starostí do budoucna. Fotovoltaika je investice na desítky let, a pokud nevyrábí, nešetří. Znehodnocuje tak investici klienta, ať už se jedná o zákazníka s instalací na rodinném či bytovém domě, nebo firmu chránící své náklady na energie proti nečekaným změnám cen na trhu,“ upozorňuje zástupce firmy, která dodává fotovoltaické komponenty pro instalační firmu Enado.

Česká firma Enado má zkušenosti s dodáním fotovoltaických elektráren jak pro jednotlivé domácnosti, tak pro firmy nebo celé obce. „Zákazník ušetří nejvíce ve chvíli, kdy fotovoltaika kryje vlastní spotřebu a je minimum přetoků do sítě. Prvotní je správný návrh velikosti fotovoltaiky, bateriového úložiště, nastavení sdílení elektřiny v komunitě, sladění provozu FVE s ostatními technologiemi v místě instalace, managementu energie pro spot. To vše ovlivňuje zkušenost a know-how instalační firmy,“ upozorňuje Jiří Šizling, jednatel firmy Enado, který se na českém fotovoltaickém trhu pohybuje patnáct let.

Motivací pro pořízení firemní FVE není jen úspora energií, ale i zabezpečení nepřetržitého chodu výrobních a logistických areálů při výpadcích proudu. Fotovoltaika na firmě Gühring, realizace Enado 2023

„Jiné řešení přirozeně vyžaduje starší rodinný domek se střechou orientovanou na západ, kde solární energie ohřívá vodu, a jiný systém potřebuje novostavba, kde na sluneční energii ,jede’ celá domácnost,“ doplňuje Mikuláš Bindzar.

Pozor na vzdálenost i kanceláře bez techniků

Podobně jako musí dodavatelská firma najít ideální řešení pro zákazníka, měli by sami zákazníci v první řadě vybrat správného dodavatele. Solární trh se za poslední roky rozrostl. Výběr je nemalý, kvalita různá. Pokud zájemci o fotovoltaiku dodrží několik základních rad, nemusí se při výběru dodavatele bát. „Předně je dobré poohlédnout se, co si o dané firmě myslí zákazníci, kteří instalaci od firmy mají,“ radí Jiří Šizling. Jako ideální volbu vidí nezávislý srovnávač Refsite, tedy portál, který slouží pro výběr dodavatelů úsporných technologií.

Na dodavatele leccos prozradí také výroční zpráva či výsledky hospodaření. „Pokud je v rejstříku firem nenajdete nebo ve výsledcích najdete minusový hospodářský výsledek, vyškrtněte firmu z výběru,“ přidává další tip Jiří Šizling. Důležité rovněž je, kolik má dodavatel zaměstnanců. „Je nemilou, ale běžnou praxí, že firmy mají jen administrativní zázemí a na ostatní činnosti si najímají jiné firmy. Znamená to, že firma nemá vlastní technickou odbornost,“ upozorňuje Šizling.

Důležitým kritériem při výběru firmy je i dojezdová vzdálenost techniků k vám domů. „Vše nad 100 kilometrů je problém,“ uzavírá jednatel společnosti Enado Jiří Šizling.