Prodeje zájezdů zpomalily. Vláda lidem bere chuť cestovat, říká šéf Fischeru

Do optimistického období patří i rozhodnutí cestovních kanceláří Fischer a Exim tours patřících do německého konglomerátu REWE obtelefonovat svoje klienty s nabídkou předčasného vyplacení peněz, které mají uložené v podobě voucherů. Obě cestovní kanceláře tehdy vsadily na to, že většina klientů po roční pauze raději kupony využije na nákup dovolené, než aby si nechala peníze vyplatit.

Jak velkou část klientů s vouchery jste už obtelefonovali s dotazem, zda letos na dovolenou pojedou, nebo zda budou chtít zpět peníze?

Už jsme kontaktovali tisíce klientů a postupujeme dál.