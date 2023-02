Z továrny kulturní dům, z kasáren muzeum. Bronwfieldy získají nový účel

Šanci na nový život má jen zlomek z bývalých továrních komplexů, zrušených zdravotnických zařízení a dalších nevyužívaných budov, které v Česku dlouhá léta čekají na revitalizaci. Agentura CzechInvest pro potřeby národního plánu obnovy zmapovala 360 objektů, které by teoreticky mohly na přestavbu peníze z brownfieldového projektu čerpat. Na to ale poskytnuté prostředky ve výši necelých tří miliard ani zdaleka nestačí.

„Z analýzy vyplývá, že investiční hodnota všech projektů přesahuje 45 miliard korun. Je ale potřeba říct, že u nepřipravených projektů nejsou plně vyčísleny konkrétní náklady. To znamená, že reálná investiční hodnota bude ještě vyšší,“ řekl MF DNES mluvčí CzechInvestu David Hořínek.

Agentura proto vybrala devadesát projektů, které jsou už v pokročilejší fázi příprav. Šanci mají hlavně projekty, které budou dokončené do roku 2025. Na samotnou úpravu budou mít úspěšní žadatelé zhruba dvě stavební sezony, uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj. Zmíněné prostředky by podle něj mohly stačit na revitalizaci šesti desítek staveb.

Přemýšlejí v Hradci i Ostravě

Jedním z nich by podle zastupitelů Královéhradeckého kraje mohla být takzvaná Vrbenského kasárna nacházející se v centru krajského města nedaleko budovy Muzea východních Čech. Do kasáren by se mohly rozšířit expozice, které se už nevejdou do původní budovy postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry na nábřeží Labe.

„Peníze z revitalizace brownfieldů by měly jít na energetické úspory. Na opravení střechy, na okna, a pokud památkáři dovolí, tak i na fasádu,“ uvedl radní města Hradec Králové Pavel Vrbický.

Zateplení a další způsoby snížení energetické náročnosti budov je totiž nejefektivnější způsob, jakým je možné peníze z fondu čerpat. Podle pravidel ministerstva pro místní rozvoj totiž na tento účel může být využito až 90 procent dotace.

Fond na obnovu brownfieldů není jediným programem, který na obnovu kasáren kraj použije. Část peněz má jít z Národního fondu obnovy a část z regionálních operačních programů.

Přes dvě stovky nevyužívaných a chátrajících objektů – například areál bývalého závodu společnosti Juta v Nových Heřminovech na Bruntálsku nebo zámek v Chotěbuzi po stohektarovou haldu v Ostravě-Hrabůvce – eviduje jako znovu použitelné brownfieldy Moravskoslezský kraj. Ten se do diskuse o využití objektů v různé části zchátralosti pokusil zapojit i veřejnost.

Lidé na internetových stránkách krajem zřízené společnosti MSID mohou podávat návrhy, jak se stavbami nově naložit. Velké množství smysluplných plánů ale zatím od občanů nepřichází.

„Je to minimálně využívané. Za poslední dobu přišly dva tři tipy. Lidé například psali, že by se měl zdemolovat nějaký zemědělský areál,“ popisuje Lenka Zdařilová, která má v rámci MSID na starosti právě brownfieldy.

Horní hranice je půl miliardy

Maximální částka, o kterou je možné ministerstvo pro místní rozvoj požádat, činí půl miliardy korun. Na menší projekty, o něž se mohou ucházet obce, pak činí jednotlivý příspěvek mezi třemi a třiceti miliony, uvedl resort.

Ne všechny peníze ale půjdou na opravy starých objektů. Část se může využít na demolici stávajících objektů a výstavbu nových nízkoenergetických budov. V plánu je rovněž finanční podpora výsadby stromů v areálech, jako jsou bývalé vojenské prostory, kde se peníze použijí na likvidaci stávajících objektů a terénní úpravy v souvislosti s výsadbou dřevin.

Příkladem nedávno dokončené revitalizace kulturního dědictví je historická součást doposud fungujících šroubáren ve středočeských Libčicích nad Vltavou, takzvaného Uhelného mlýna. Jde o zařízení ze třicátých let minulého století, kde se zpracovával uhelný prach pro potřeby průmyslové výroby. Dnes slouží jako galerie či kulturní prostor pro pořádání svateb a různých večírků.