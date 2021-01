Do bitcoinu sypat jenom peníze, které nebudou chybět, radí expert v Rozstřelu

Cena bitcoinu byla minulý týden na svém historickém maximu, když v pátek atakovala hranici 42 tisíc dolarů. Nyní se hodnota vrátila ke 34 tisícům, což je však stále více než čtyřnásobek ceny bitcoinu z ledna 2020. Zájemci o tuto investici musí podle Vladimíra Vencálka s výraznými výkyvy počítat.

„Pro řadu účastníků trhu je tato vlastnost bitcoinu zajímavá. Při investici je potřeba si hlavně promyslet, co od ní očekávám,” dodal. Karel Fillner pak začínajícím investorům doporučil využívat prostředky, které nebudou delší dobu potřebovat. Společně s Vencálkem totiž doporučují metodu pozvolného nakupování, která se v angličtině označuje jako dollar cost averaging.

„Investovat je ideálně potřeba v pravidelných intervalech, bez ohledu na to, zda cena zrovna stoupá nebo klesá. V čase se ukázalo, že tato metoda patří mezi nejlepší. Když cena klesne, tak nakoupíte levně, když naopak stoupne, tak se vám zhodnocuje portfolio,” vysvětlil Fillner, který v Česku založil informační portál o bitcoinu btctip.cz. „Metoda pozvolného nakupování je jednou z nejbezpečnějších, zejména pro malé investory,” doplnil Vencálek.

Na rozdíl od minulých let, zejména bitcoinové „horečky” z konce roku 2017, však už do nejpopulárnější kryptoměny sypou peníze především profesionálové. „V loňském roce začali do bitcoinu masivně investovat velcí institucionální investoři, například různé fondy. Také veřejně obchodované společnosti dnes do bitcoinu přesouvají svoje rezervy,” uvedl Fillner.

Tyto faktory podle něj významně přispívají k legitimitě bitcoinu jako prostředku, který může být uchovatelem hodnoty. Propad ceny z posledních dnů nepovažuje za problém, ale za „dlouho očekávanou korekci”.

Nedotknutelné peníze

Popularita bitcoinu během pandemie značně stoupla. „Obecná nestabilita způsobuje, že důvěra v instituce mírně klesá a naopak roste poptávka po nezávislých instrumentech,” řekl Vencálek s odkazem na nedávné události ve Spojených státech. „Bitcoin je de facto digitální zlato, neuvěřitelně zabezpečená síť nezávislá na státech. Pro řadu lidí je to atraktivní z toho pohledu, že když tam mají peníze, tak jsou v podstatě nedotknutelné,” dodal.

Bicoin však zdaleka není jedinou digitální měnou na trhu. Podle Fillnera existuje zhruba osm tisíc alternativních kryptoměn, které se souhrnně označují jako altcoiny. „Reálně obchodovatelných jich je však pouze pár stovek, reálně životaschopných spíš nižší desítky,” řekl.

Na trhu podle něj dochází k tzv. bitcoinové dominanci, což je v posledních letech vidět na tom, že tržní hodnota altcoinů vůči bitcoinu výrazně klesla. “V altcoinech vidím spíš technologické řešení toho, co bitcoin neřeší nebo nechce řešit, například rychlost transakcí nebo úroveň anonymity,” sdělil Fillner. “Investice do bitcoinů je bezpečnější, protože jeho pravidla jsou jasně daná a je velice malá pravděpodobnost, že by se měnily,” dodal Vencálek.