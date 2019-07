E-shopy nechtějí vozit v balících vzduch, firmy hledají lepší výplně krabic

Martinu Němcovi přišel před časem balík z internetového obchodu. „Výrobek zabíral necelých dvacet procent prostoru balíku, přes osmdesát procent tvořila výplň,“ říká. „Byla sice papírová, ale kolik jí museli spotřebovat, aby balík naplnili,“ dodává.



Němec si podobných věcí všímá. Je totiž šéfem firmy DS Smith, která vyrábí vlnitou lepenku, z níž se skládají „hnědé krabice“. DS Smith a další podobné společnosti nemají v poslední době o zakázky nouzi. Díky rostoucímu internetovému obchodu a snaze vyvarovat se plastu jdou jejich krabice na odbyt jako nikdy předtím. O to je však důležitější umět na balení ušetřit. Cest je několik a záleží vždy na typu zboží.

„Firmy přemýšlejí, jak zabalit zboží co nejlépe, takže si dělají vyhodnocení prázdného prostoru. I my jsme si dělali analýzu a přes 30 procent se v rámci e-commerce prodává vzduch,“ popisuje Němec.

„V posledních letech je na trhu větší poptávka po obalovém materiálu, konkrétně u nás po vlnité lepence, a jedním z těch faktorů je e-commerce,“ potvrzuje Jan Kaprhál ze společnosti Smurfit Kappa, která patří k největším výrobcům kartonu.

Nejhorší je, když e-shopu chybějí krabice různých rozměrů. Pak se častěji stává, že velikost obalu neodpovídá velikosti zboží, a v nejhorším případě tvoří většinu objemu vzduch. Letos zavedený systém platby za balíky u České pošty tomuto přístupu příliš nenahrává, protože se nově neplatí podle váhy, ale rozměrů.

„V současné době využíváme sedm rozměrů krabic, abychom měli vždy po ruce tu nejvhodnější velikost, která minimalizuje ‚převážení vzduchu‘,“ říká Radek Ondrášík, marketingový šéf onlinového prodejce kosmetiky Notino. U nich to podle jejich propočtů bude méně než zmíněných 30 procent.

Jiné firmy se snaží převoz vzduchu omezovat na minimum díky používání krabic, které jde složit díky rýhám do několika různých rozměrů podle potřeby. „Určitě nebudeme na sto procentech zaplněnosti krabic. Třicet procent vzduchu zní realisticky, zejména v případě, kdy má produkt nepravidelný tvar, není to kvádr nebo kostka,“ uvádí Antonín Štětina, vedoucí internetových obchodů Feedo.cz a Špuntík.cz.

Automaticky na míru

Poměrně novým způsobem, jak se vzduchu v balíku zbavit, je automatická linka vytvářející kartony na míru. V tuzemsku ji zatím ale využívá jen společnost Mailstep, která se mimo jiné stará e-shopům o balení a doručování zboží. Další firmy, jako DS Smith, už také automaty na balení testují.

„Jelikož 75 procent balíkových zásilek je u nás baleno na automatické lince, je v tomto případě ‚posílání vzduchu‘ výrazně minimalizováno,“ uvádí Alena Fenclová, šéfka prodejů Mailstepu. Zbývající zásilky se podle ní balí ručně.

S pořízením podobné automatické linky počítá do budoucna i společnost HP Tronic, pod niž spadají obchody Datart, Euronics a Kasa.cz. „K tomuto způsobu balení se přikloníme, jakmile zásilky doručované na adresu zákazníků dosáhnou takového počtu, aby bylo balení ekonomické a stroj jsme dostatečně vytížili,“ uvádí mluvčí firmy Eva Kočicová s tím, že nyní balí zboží do krabic o šesti velikostech.

Online obchod Alza.cz se naopak snaží využívat hlavně krabice použité, v nichž zboží přichází od dodavatelů. „V rámci interních pohybů se využívají výhradně použité obaly a v případě cesty k zákazníkovi jsou díky naší široké pobočkové síti už dvě třetiny zboží přepravovány právě v nich,“ uvádí mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Pokud je to jen trochu možné a produkt má vlastní obal vhodný k převozu, zasílají ho na pobočku bez dodatečného balení. Podobně to dělá i konkurenční Mall.cz.

Největším lídrem je v tomto směru podle výrobců kartonů Amazon, který nutí dodavatele k tomu, aby nepoužívali druhotný obal. V Česku jsou však takové iniciativy při zasílání ojedinělé.

„Bohužel, většina klientů chce zasílat zboží diskrétně, tedy zabalit originální karton alespoň do fólie,“ upozorňuje Alena Fenclová z Mailstepu.

„Pokud by zákazník souhlasil s tím, že by zboží bylo zabalené pouze v originálním balení, nebránili bychom se upustit od druhotného balení. Zákazník ale nechce, aby bylo vidět, co nakoupil,“ dodává Kočicová za Datart.

Papír špiní, plasty ne

Další možností je vytvořit krabici tak, aby se dala znovu využít, což dělají například v e-shopech Feedo. Jejich dvě nejčastěji používané krabice si zákazník může po vybalení předělat na hrad či domeček pro děti.

Zatímco e-shopy mají spíše tendenci hledat v obalech úspory, přepravci zásilek připomínají, že obal musí zboží chránit. „I malé e-shopy již vědí, že nelze zboží odeslat ve stokrát použité krabici, která neplní ani účel ochranný, ani účel marketingový,“ uvádí Daniel Knaisl, šéf přepravní společnosti Geis.

„Příliš velký karton použitý pro malou položku, a navíc bez dostatečné vnitřní výplně, často dorazí k příjemci jako nevzhledná placka. Každý balík cestuje společně s dalšími tisíci a působí na něj váha těch ostatních,“ připomíná Knaisl.

Volný prostor v balíku se vyplňuje různě. „Loni jsme sesbírali asi stovku krabic z internetových obchodů a viděli jsme, že nejčastější výplňový materiál jsou nafouklé polštářky, pak klasické bublinkové fólie,“ popisuje Kaprhál ze Smurfit Kappa. Různé polystyrenové a pěnové fixace jdou podle něj nahradit právě vlnitou lepenkou nebo papírovou voštinou. „Používá se ale i kartonová střiž, čímž se recykluje odpadový papír,“ dodává.

„Pokud to jde, i my preferujeme ekologické materiály, ale ne vždy lze například nafukovací polštářky nahradit recyklovaným papírem. Je to také o nákladech na balení, o kterých rozhoduje zákazník,“ doplňuje.

Cenově vycházejí nejlevněji právě bublinková fólie a nafouknuté plastové polštářky. „V případě drcené kartonáže dochází k velké míře prašnosti a znečištění prodávaného zboží a následným reklamacím, kdy se nám špinavé zboží vrací zpět do skladu,“ upozorňuje například Štetina z e-shopu Feedo.