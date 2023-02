Sběratel Hošťálek stěhuje své motocyklové muzeum z Budějovic do Plzně

Už více než pět let nevystavuje cestovatel a spisovatel Petr Hošťálek svou unikátní sbírku historických motocyklů. V bývalém Jihočeském motocyklovém muzeu na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích je dnes restaurace Solnice. Od té doby jsou motocykly pod zámkem také proto, že se Hošťálek spolu se zástupci radnice nedohodli na jiných vhodných prostorách.

To by se však mělo změnit a veterány budou návštěvníci zase moci obdivovat. Byť už ne v Českých Budějovicích, ale v Plzni. „Předpokládáme, že bychom otevřeli začátkem června,“ láká cestovatel příznivce starých motorek.

Depo Moto Art, jak se nová instalace bude jmenovat, našla zázemí v bývalých trolejbusových halách DEPO2015 poblíž centra Plzně. „Poté, co muzeum skončilo v Budějovicích v Solnici, si mě našli lidé z nadačního fondu Plzeň sobě. Objevili mě a dva roky jezdili přemlouvat, ať sbírku přesunu k nim,“ popisuje Hošťálek začátky spolupráce.

Do Plzně přesunul českobudějovický motorkář okolo sedmdesáti strojů. Doma si nechal jen tři motocykly, na nichž rád a často jezdí.

„Pořád budu vedený jako majitel celé sbírky. Postupně jsem se ale zbavil československých strojů značek Jawa a ČZ, kterých je v mnoha muzeích po celé republice už spousta. Ne, že bych proti těmto značkám něco měl, ale soustředím se na opravdové unikáty, zejména ze zahraničí,“ vysvětluje Hošťálek.

Návštěvníci se mohou těšit na skvosty firem Harley-Davidson, Indian a na kolekci starých BMW. „Například největším anglickým tahákem bude Vincent HRD, vůbec první sériový motocykl, který dosahoval rychlosti 200 kilometrů v hodině,“ upozorňuje s tím, že v Plzni určitě bude k vidění československý závodní a raritní Hurikán.

Do Plzně bude jezdit dvakrát týdně

Prostory pro motocykly tam připravovali rok a půl. V bývalých garážích pro trolejbusy tak například obnažili původní prostor, kde mimo jiné vynikla cihlová klenutí. V březnu už začnou expozici stavět. Oproti českobudějovické Solnici bude mít plzeňské DEPO2015 jednu velkou výhodu.

„Exponáty tam budou mít dost místa, lidé si tak motorky prohlédnou pohodlně ze všech stran. A protože mou sbírku budou doplňovat sochy či další umělecká díla, bude se nová výstava jmenovat Depo Motor Art. Ani mě tolik nemrzí, že sbírka nezůstala u nás v Budějovicích, spíš, že do Plzně je přeci jen daleko na to, abych tam byl dnes a denně. Plánuji do Depa jezdit zhruba dvakrát v týdnu,“ míní Petr Hošťálek.

Nadační fond Plzeň sobě plánuje představovat i díla z oblasti kultury. Podle předsedy fondu Romana Jurečky je takový projekt v Česku zatím unikátní. Budou spolupracovat s prestižními českými umělci – sochařem Michalem Gabrielem nebo fotografem Jadranem Šetlíkem.

„Chceme oslovit i regionální umělce z oblasti malířství a sochařství. Muzeum ocelových figurín z Prahy nám zapůjčí několik exponátů, stejně jako významní čeští skláři. Budou zde automobilové i umělecké vernisáže. Nikde v České republice jsem zatím nic podobného neviděl,“ uvedl Jurečka pro plzeňský server Zak.tv.