Leoš Mareš poslal přes milion rodině, kterou výbuch připravil o dům

„S veřejnou sbírkou jsme opravdu spokojení, lidé přispěli více než tři miliony a šest set tisíc korun. Jedním z přispívajících byl i Leoš Mareš, ten přispěl částkou jeden milion a 210 tisíc. Svým činem navíc inspiroval své sledující, kteří rodinu Vlašánků dále podporují,“ popsal starosta obce Jiří Haisman.

Rodina se třemi dětmi, která bezprostředně po explozi přebývala provizorně v zasedací místnosti obecního úřadu, už je přestěhovaná do obecního bytu a zařizuje si vše potřebné pro fungování domácnosti.

„Materiální pomoc od místních byla opravdu enormní. Museli jsme ji dokonce omezit, protože rodina nestíhala věci třídit a nevěděla, co vlastně ještě potřebují,“ doplnil s tím, že nyní Vlašánkovi vybavují obecní byt nábytkem.

Podle starosty je již také jisté, že výbuchem poničený dům se bude muset strhnout. V tuto chvíli se čeká jen na demoliční firmu a vyjádření likvidátora pojistných škod. „Mělo by to být velice brzy. Osobně na to dost tlačím, budova totiž ohrožuje veřejné prostranství,“ řekl Haisman.

Dle jeho informací plánuje rodina v Kamenném Újezdu zůstat a ráda by na místě strženého domu postavila nový. „To neštěstí ukázalo, že zde mají opravdu hodně dobrých přátel. Doufáme proto, že příspěvky spolu s pojistkou umožní rodině stavbu nového domu,“ doufá starosta.

Obec také na 9. února plánuje benefiční koncert Jihočeské filharmonie, jehož výtěžek také podpoří rodinu. Konat se bude v místní sokolovně a začne v 19 hodin.

Exploze poničila dům v sobotu 13. ledna. Rodina stihla utéci, výbuch zranil řemeslníka, který podle policistů zřejmě plynovou trubku poškodil. „Stalo se to při injektáži obvodového zdiva. Bohužel k poškození došlo před hlavním uzávěrem plynu, a únik tak nešel zastavit,“ přiblížil starosta.

To potvrdil i mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. „Muž je nyní vyšetřovaný pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Došlo k poškození plynového potrubí, dá se předpokládat, že pochybil,“ sdělil Bajcura. Kvůli nápravě škod musela být od plynu dočasně odpojena celá vesnice.