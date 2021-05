Schodiště levitující v prostoru vypadá efektně, má však i řadu výhod

Schodiště představuje nedílnou součást vícepodlažních rodinných domů či mezonetových bytů. S rostoucí bytovou kulturou se z tohoto původně pouze praktického stavebního prvku stala estetická záležitost dotvářející tvář celého interiéru.

Detail schodiště Spirit

U moderních schodišť proto zapomeňte na mohutné viditelné nosné konstrukce. Architekti začali stále výrazněji volit efekt vznášejícího se schodiště, který umožňují takzvaná třemenová schodiště. Jejich stupně totiž vystupují přímo zde zdi, volně do prostoru místnosti.

Kromě estetického „zisku“ mají levitující schodiště velkou výhodu i v tom, že nezatěžují interiér svou hmotností. To oceňují zejména majitelé menších mezonetů či domů, kteří tak opticky výrazně ušetří prostor. To, že schodiště může být ozdobou interiéru, dokázala ostaně už mnohokrát třeba Eva Jiřičná, proslulá schodišti se schodnicemi ze skla.

Bez betonu to nejde

A jak jsou jednotlivé nášlapy ukotveny? „U tohoto typu schodiště se kotví každý jednotlivý schodišťový stupeň do zdi pomocí dvou pevných trnů, a to na chemickou kotvu, která vyniká vysokou pevností a navíc omezuje pnutí ve zdivu,“ vysvětluje Petr Paksi ze společnosti JAP Future, která se zabývá výrobou interiérových a exteriérových schodišť již řadu let.

Stabilitu schodů však nezajišťují pouze pevné trny a jejich kotvení, důležitou úlohu zde hraje také pevná nosná stěna, která by měla být v ideálním případě betonová.

Jak vysvětluje Petr Paksi: „Pevná zeď je v případě třmenových schodišť naprostým základem. Měla by být proto celá z litého betonu, případně pak z betonových tvárnic. Kotvení tedy například do sádrokartonové příčky určitě není možné.“

Efekt levitujícího schodiště tedy spočívá zejména ve způsobu jeho ukotvení. Celkový vzdušný dojem ještě umocňuje zábradlí z čirého skla či použití ocelových táhel. Podle vkusu je pak možné nechat vyplnit prostor mezi jednotlivými nášlapy podstupnicemi.