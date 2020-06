Rodinný dům má přízemí s obrovskou prosklenou stěnou o délce třicet metrů

Freiburská architektonická kancelář Harter + Kanzler & Partner navrhla majiteli řešení, v němž se přízemí otevírá do zahrady s využitím devíti velkoformátových posuvných systémů s panoramatickým designem. Délka zasklení je tak více než třicet metrů.

Z ulice vypadá dům velmi nenápadně.

Klient si přál rodinný dům, který by byl přizpůsobený svažitému terénu, souzněl se stávající výstavbou v bezprostředním okolí a byl orientovaný do rozlehlé zahrady směřující do údolí.

Nenápadný dům z ulice

Železobetonová konstrukce domu s předsazenou fasádou z obkladových pásků je vsazena do úbočí kopce. Na pozemek ji architekti umístili tak, aby zabírala co nejmenší plochu a zahrada zůstala co největší. Zatímco z ulice se dům jeví jako jednopodlažní a víceméně uzavřený, rozšířená dvoupodlažní konstrukce se otevírá do zahrady díky velkorysému prosklení v celé výšce místností, které vytváří plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem.

Střecha s různými přesahujícími prvky a balkón v horním podlaží propojují dům a garáž v jediný celek. Jejich linie zvýrazňují podlouhlý charakter stavby, který podporuje i použití horizontálně umístěných obkladových pásků cihel.

Diskrétní zóny i panoramatické výhledy

Do domu se vstupuje zastřešeným prostorem mezi domem a garáží v horním podlaží, ze strany orientované do svahu. Jak ve venkovním vstupním prostoru, tak v krytém zádveří je pohled příchozího ihned nasměrován do velké zahrady.

Horní podlaží, situované na úrovni ulice, nabízí soukromé prostory k odpočinku. Ložnice, šatny i koupelny jsou uspořádány funkčním způsobem a všechny mají výhled do zahrady díky velkoplošnému prosklení od podlahy až ke stropu. Ze všech místností pak lze přímo vyjít ven přes přilehlý balkón, který vede podél domu téměř po celé jeho šířce.

Po jednoramenném schodišti lze sestoupit do společné obytné zóny na dolním podlaží, kterou tvoří velký obývací pokoj a jídelna, otevřená kuchyň a knihovna. Vnější zeď domu na straně orientované do ulice přechází v dolním podlaží v bíle omítnutou zadní stěnu společného obytného prostoru, kterou oživují obrazy. Místnosti domu za touto zdí jsou pak zcela zapuštěné do země.

S otevřeným společným obytným prostorem je přímo propojena další zóna nabízející o trochu více soukromí, kde je knihovna, místnost ke sledování televize a pracovna, přičemž krb ve zdi může být využívaný z obou stran.

Další uzavřenější místnosti jsou pak přímo propojeny s kuchyní, například technické zázemí a ložnice pro hosty a pro děti, které mají rovněž výhled do zahrady díky velkorysému prosklení.

Interiér je osvětlován zvenčí i večer

Maximální světelnosti bylo dosaženo prosklenými prvky sahajícími od podlahy až ke stropu, přičemž podlahové i stropní profily jsou skryty, takže zmizely bariéry mezi interiérem a exteriérem.

Do místností může volně proudit denní světlo, přesahující střecha a konzolové balkóny zajišťují konstrukční stínění před sluncem. Světlíkem ve střeše pak dopadá světlo na schodiště a zadní stěnu a prostupuje až dolů do společného obytného prostoru.

Vnější zeď na straně orientované do ulice oživují ve spodním podlaží obrazy. Je v ní zabudovaný i krb, který lze používat z obou stran.

Úroveň a intenzitu transparentnosti lze regulovat podle potřeby. Ochranu před sluncem zajišťují kromě externích stínících prvků také lehké bílé závěsy, které působí jako difúzní filtr.

Dojem přirozeného světla lze pak znovu navodit i večer prostřednictvím umělého osvětlení ve spojení s prosklenou fasádou a světly vsazenými do podlahy, která osvětlují dům zvnějšku.

Trojité zasklení a tepelný komfort

Pro veškeré prosklené plochy byly navrženy hliníkové systémy s flexibilními možnostmi otevírání. Posuvný systém Schüco použili architekti ve vysoce izolované variantě s trojitým izolačním zasklením. Stropní a podlahové profily těchto 2,95 m vysokých jednotek jsou osazené skrytě, viditelné zůstávají pouze tenké středové sloupky a vertikální profily posuvných jednotek.

Vznikly tak velké průhledné plochy fasády bez viditelných vodorovných rámů, členěné jen několika velice úzkými svislými konstrukčními prvky. Prvky o délce 7,98 m, 2,70 m a 5,35 m jsou instalovány po celé šíři přízemí podél balkónu.

Na dolním podlaží, z něhož je přístup na zahradu a postranní terasu, činí celková délka prosklení 32,5 m: rozdělené je na pět částí s různou šíří. Pro dosažení optimálního uživatelského komfortu byly posuvné systémy opatřeny motorovým pohonem, který umožňuje bezdotykové otvírání a zavírání.

Energeticky úsporný dům

Udržitelný energetický koncept domu je založený na kvalitně izolovaném obvodovém plášti, sestávajícím z nosného zdiva, izolace z minerální vlny, odvětrávané dutiny a z obkladového pásku.

Samonosné schodiště vede ze vstupního prostoru (v přízemí, na straně orientované do ulice) dolů do hlavních obytných prostor na úrovni zahrady.

Do rozpočtu byl zahrnut zisk solárního tepla v chladnějších měsících dosahovaný díky prosklení. Stínění před sluncem v teplejších měsících zajišťují některé konstrukční prvky, zejména balkón a různé přesahující části, a stejně tak vnitřní a venkovní sluneční clony.

Čerstvý vzduch je do obytných prostor přiváděn formou ventilace, zatímco odchozí vzduch je automaticky odsávaný z přilehlých místností, například koupelny.

Stěžejním prvkem technologie energeticky úsporného domu je podlahové vytápění s funkcí letního chlazení, které k vytápění využívá podzemní tepelné čerpadlo. Přirozenou podporou tohoto topného systému je pak vytápění solární, tak i střešní fotovoltaika se solárními akumulačními panely.