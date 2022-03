Senzační vila vyrostla v Novém Jičíně. Dům je vzorem pohodového bydlení

„Chtěl jsem zkusit navrhnout vnitřní uspořádání domu, ve kterém se člověk přirozeně pohybuje, nebo v něm může jen tak plynout jako ryba ve vodě. Takový pohodový pobyt, kde podvědomě vše tušíte. Jde i o přirozenost toku denního světla, to dovnitř vchází nejen velkými okny, ale i kruhovými otvory ve střeše. Když jsem přijel na první návštěvu do již hotové vily, má jedenáctiletá dcera tam neplánovaně zůstala další tři dny. Prostě se jí tam líbilo,“ vzpomíná architekt Marek Štěpán.

Místo, kde se vila nachází, má výhodnou polohu kousek od historického centra města. Zároveň je v blízkosti velkých parků, které příznivě ovlivňují okolní klima. Velkým kladem místa je křehká síť sociálních vazeb v okolí, třeba pracovní dostupnosti, docházky do školy, rodinných vazeb a kultury. Přáním klienta bylo žít hodně venku, což na malém, urbanisticky složitém pozemku nebylo jednoduché splnit.

Dvoupodlažní vila je zasazena do mírně svažitého terénu a plně jej odráží ve svém uspořádání. Vytváří vnitřní obytnou krajinu, která je směřována do sebe, do jakési obytné introvertnosti. Zároveň umožňuje průhledy do okolního světa, sousedních zahrad a ulice.

Vila má tři výškové úrovně, spíše by se daly nazvat platformami. V úrovni ulice je vstupní betonová, kde je umístěno zázemí. Hlavní obytná platforma se společenskou částí je o necelé patro vyvýšena nad úroveň ulice, klidová část je o další půlmetr výše.

Společenská část a klidová zóna jsou obě dřevěné, k sobě kolmé a navazují na travnaté atrium, které je jádrem celého domu. Atrium také sousedí se saunou a ochlazovacím bazénkem.

Hlavní místa vily jsou kompozičně zdůrazněny. Například nad jídelním stolem je velký kruhový otvor, který jej zvýrazňuje přirozeným světlem. Krb, symbol tepla domova, stojí v závěru nástupní osy do domu. V ložnici je rozměrný romantizující motiv Lysé hory.

Fasády domu jsou jednoduché, abstraktní, vyjadřující jeho materiálovou podstatu. Směrem do ulice je předzahrádka nahrazena dlouhým květníkem.

„Novojičínská vila je variací na antický atriový dům. Konkrétně Atrium displuviatum, tedy bezokapové atrium, které popisuje Říman Vitruvius ve svých Deseti knihách o architektuře. Je to atrium bez sloupů a střešní voda je svedena mimo něj,“ vysvětluje architekt.

Konstrukční a materiálové řešení

Jednoduše řečeno spodek beton, vršek dřevo. Suterén je řešen jako bílá vodostavebná železobetonová vana z pohledového betonu. Nadzemní podlaží včetně pultové konstrukce je dřevěné z masivních křížem lepených CLT panelů.

Vnější stěny jsou obložené akátovými dřevěnými deskami na sraz. Podlahy v interiéru jsou dřevěné dubové a betonové, venkovní terasy jsou z akátových desek. Okna jsou černá hliníková, zasklená izolačním trojsklem.

Vnitřní klima nízkoenergetického domu je podpořeno nuceným větráním s rekuperací. Vytápění je podlahové teplovodní v kombinaci s nástěnnými tělesy, vytápěno plynovým kondenzačním kotlem. TUV je dohřívána solárním panelem umístěným na střeše. Vzhledem k výšce podzemní vody je kolem suterénu proveden vzdušník a pod atriem je zásobník na dešťovou vodu pro závlahu.

Stavba roku 2021

Titul byl udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

Technické parametry:

Rok projektu: 2012-2015

Rok dokončení: 2020

Zastavěná plocha: 330 m²

Užitná plocha: 351 m²

Plocha pozemku: 505 m²

Rozměry: 1 400 m³

Klient: Mgr. Miroslav Mixa / MIXA VENDING

Dodavatel: Straub s.r.o., www.straub.cz, Abete dřevostavby, www.abeteproject.com