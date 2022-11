Dřevěnou chatu smontovali za tři dny, teď v ní rodina spokojeně bydlí

Magda s Lukášem bydleli v bytě se spolubydlením a toužili mít něco svého, kde by našli klid a soukromí. Volba padla na chatu, kam by se dalo i jezdit o víkendech. Prozkoumali inzeráty, vyrazili do terénu a měli štěstí hned napoprvé.

Nabízená chata byla sice stará a v neutěšeném stavu, ale stála na krásném pozemku. Manželé chatičku postupně po troškách opravovali, až se nakonec na popud Lukášových rodičů, kteří jim finančně přispěli, rozhodli chatu zbourat a postavit novou.

Zvolili si stavebnici ze smrkového dřeva, na kterou jim materiál nařezali ve Finsku. Postavili a následně rozebrali ji na Slovensku. V kamionu chata v tomto rozebraném stavu doputovala na pozemek.

Podle manuálu ji manželé s výpomocí dalších dvou lidí za tři dny postavili. Jediné, co dělala odborná firma, byl komín a základová deska s betonovými sloupky, na nichž chata stojí. Se vším ostatním už si manželé poradili sami: Lukáš dodělal střechu, oplechování, podlahu, dlažbu na terase a kamenné schody, Magda se postarala o návrh a zařizování interiéru.

Společně také chatu několikrát natírali, a to nejprve základním nátěrem proti škůdcům a pak třikrát po sobě tenkovrstvou lazurou Dulux v odstínu palisandr.

Moje malé hygge

Magda se věnuje interiérovému designu, takže si chtěla chatu opravdu „vymazlit“. Líbí se jí styl hygge, který pro ni znamená útulno, klid, pohodu a těsné spojení s přírodou. Už samo okolí s charakterem polosamoty s přilehlými rybníky a lesy k tomuto směru vybízí.

Zařízení interiéru Magda rozhodně nechtěla pojmout standardním stylem „co se mi nehodí, to odvezu na chatu“. Přesto však vybrala vybavení skromné, které působí velmi vkusně a útulně, přičemž si zachovává severskou atmosféru venkovského srubu. Nábytek kombinovala z různých starých kousků pořízených na inzerát a následně zrestaurovaných.

V hlavní obytné místnosti se dokonale doplňuje nový nábytek se starými kousky. Vše korunují drátěná svítidla a vhodně vybrané doplňky.

Postel do ložnice vyrobili s Lukášem sami, a to ze zbytků dřeva ze stavby. Lůžko sahající ode zdi ke zdi je pro čtyřčlennou rodinu prý nejoblíbenějším místem. Velmi osobním prvkem jsou v hlavní obytné místnosti obrazy, které pro Magdu malovala maminka.

Nad gaučem prý má vždycky viset obraz, tak namalovala obraz nazvaný „gaučák“ a nad jídelním stolem má své čestné místo „nadstolový“ obraz s mísou ovoce. Malý princ na své místo ještě čeká, zatím visí vedle „gaučáku“.

Designérka Magdalena Kopřivová www.magdainteriors.cz Interiéry mě fascinují již od dětství. Vyrůstala jsem v umělecké rodině, vystudovala oděvnictví a přes různé životní etapy, jako vysokou školu, první zaměstnání, dva porody, jsem pochopila, že je třeba dělat to, co nás opravdu zajímá, a plnit si sny. Mým snem bylo skloubit vášeň se zaměstnáním, něco vytvářet a vidět za sebou výsledky. Absolvovala jsem tedy roční intenzivní kurz interiérového designu a aktivně při mateřské pracuji na nejrůznějších projektech.

