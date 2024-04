Manželé z Česka si v Arizoně postavili vysněný dům. Na povolení čekali týden

Začali jsme hledat místo s krásným výhledem, kde nejsou domy nalepené jeden na druhém. Po několikaměsíčním hledáním jsme koupili necelé dva hektary pouště s výhledem na hory.

Žena začala ihned kreslit, jak by asi dům měl vypadat. Já chtěl pouze velikou garáž a bazén. Protože milujeme kočky, chtěli jsme „catio“ – malou zamřížovanou terasu výhradně pro naše mazlíčky a pro sebe jsme si v domě přáli hodně prostoru.

Nákresy jsme zanesli k architektovi. Ten připravil projekt a firma začala stavět. Stavba trvala rok. Jak to dopadlo vidíte na fotografiích. Je to již náš pátý dům v USA, ale první přesně podle našich představ.

Obytná plocha domu je 380 metrů čtverečních. Část domu slouží pro naše podnikání a dva pokoje jsou určené hostům. Využíváme solární panely. Přebytek energie prodáváme zpět do sítě. Během roku je zde přes 300 slunečních dní.

Dům je z většiny postavený ze dřeva, pouze některé komponenty má hliníkové. Voda je městská, odpad přes přírodní čističku svádíme do pouště. Požadavky na vzhled, barvu, tvar střechy a vše ostatní v podstatě neexistují. Stavební povolení trvá v průměru týden. Pouze voda, elektřina a ochrana bazénu musí odpovídat státním předpisům. Také jsme museli zachovat přirozený odtok vody, když taje sníh na horách a nebo prší.To je vše.

Poušť okolo domu jsme zachovali, veliké svícnovité kaktusy Saguaro, které jsou chráněné, jsme přesadili. Nechtěli jsme je prodávat.

V domě jsou dvě na sobě nezávislé obytné jednotky. My bydlíme v té o trochu menší části. Největší plochu zabírá otevřený prostor, obývací pokoj, kuchyň a jídelna. Dále je zde pracovna, koupelna, šatna, ložnice, samostatné WC s umývárnou a vchod na uzavřenou terasu pro kočky. Ve spojovací místnosti máme pračku a sušičku. Čeká nás ještě několik úprav, obložení snídaňového baru a vestavba krbu. Letos bychom chtěli mít vše hotové.

Druhá část domu, která je o fous větší, má velkou kuchyň a obývací pokoj. Dále jsou zde dva pokoje pro hosty, koupelna, laboratoř, výrobna a garáž. Tato zóna je zatím vybavená jen z části. Zatím slouží pro podnikání, a to včetně garáže – skladu.

Na severní straně domu založila manželka zahradu. Zatím je tam jen několik stromů. Pěstujeme pomeranče, fíky, mandarinky a avokáda. V plánu je mangovník a banánovník.

Dům stojí na kopci v oblasti Holubí hory (Dove Mountain). Díky tomu je zde i v brutálních vedrech o několik stupňů chladněji než dole ve městě. Vše máme v dosahu pár minut autem: supermarkety, poštu i různé ovocné trhy.

Jak se žije v Arizoně

V Arizoně žijeme asi 20 let. Kromě Aljašky a Dakoty jsme procestovali celé Spojené státy. Arizonu jsme si vybrali z několika důvodů: počasí, 300 slunečných dnů v roce, lidé, přátelská atmosféra, krásná příroda, na severu jsou lesy, jezera, na jihu poušť.

Stát tu zatím do života jedince zasahuje minimálně. Regulace a omezování osobního rozhodování je stále ještě na přijatelné úrovni. Sousedé bydlí podobně jako my. Vlastní hodně půdy a také koně. Lidé si zde pomáhají. Panují zde velmi přátelské vztahy.

Stavba samotného domu stála okolo 450 tisíc dolarů (10,6 milionu korun). Asfaltová cesta, bazén, solární panely, kůlna na nářadí, ramada (přístřešek pro grilování), oplocení, úprava okolí a vysazení zeleně včetně palem, to vše vyšlo na dalších 200 tisíc dolarů (4,7 milionu korun). V okolí stojí domy různě. Na jih od nás okolo 350 tisíc dolarů (8,2 milionu korun) a na sever 800 tisíc dolarů (18,8 milionu korun).

Internet vyjde měsíčně na 100 dolarů (2 352 korun), voda měsíčně 40 dolarů (941 korun), plyn nemáme, elektřina je zdarma díky solárním panelům. Týdenní odvoz odpadu stojí 16 dolarů (376 korun). Za dvě telefonní linky platíme 60 dolarů (1 411 korun). Pozemková daň není zatím vyměřená, dům je nový, podle propočtu by to mělo být v rozmezí od 4 do 6 tisíc dolarů (od 94 tisíc korun do 141 tisíc korun) ročně.

Postavili jsme si dům, který byl naším snem. A ten jsme si splnili. Sny se opravdu mají plnit.