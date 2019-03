Dcera postavila rodičům dům. Zimní zahrada sama reguluje jeho teplotu

Od nového sídla, kde plánují strávit důchod, neočekávali nic z toho, na co byli zvyklí dosud. Požadavek dokonce zněl tak, že výsledek nemá připomínat klasický dům.

Nadine Engelbrechtová byla zakázkou a požadavky rodičů zaskočena. Takové je neznala. Oba dva se celý život živili jako experti na řízení stavebních zakázek a rozpočtů a jejich dny určovaly tabulky a čísla. Nadine dala jejich bohémskému přání přece jen nějaké mantinely, se kterými rodiče nakonec souhlasili.

V úrodném údolí vyrostlo velkolepé sídlo na stáří, kde mohou majitelé vítat návštěvy a relaxovat. Moderní venkovská vila uprostřed farmy rozkládající se na pozemku o rozloze třiceti pěti hektarů stojí nedaleko Zwavelpoortu na východním předměstí Pretorie.

Středobodem nového domu Freyerových se stala ocelová konstrukce obřího obytného skleníku, který udal tón všemu ostatnímu. Bydlení s bohémským nádechem zcela stírá hranice mezi tím, co je venku a co je uvnitř. V domě neexistují žádné záclony nebo žaluzie, které by světy oddělovaly.

Architektka si dala záležet na tom, aby z každého pokoje byly výhledy na okolní přírodu, která ji při práci tolik inspirovala. Dokonalá přírodní scenérie krajiny a krása kopců okolo farmy jsou důvodem, proč si pozemek majitelé vybrali. K úpravě bezprostředního okolí domu si majitelé pozvali zkušenou zahradní architektku Nandi Kosterovou.

Současná stavba využívá přírodní materiály. Kámen i dřevo pochází z bezprostřední blízkosti domu. Velkorysá zimní zahrada není jen romantickým mementem. Slouží jako prostředek pro pasivní regulaci teploty, vytápění i ochlazování domácnosti.

Během teplých letních měsíců se umí fasáda sama automaticky otevřít a větrat. Na střeše domu jsou instalovány solární panely a úsporné vodní instalace využívají každou kapku, včetně šedé vody.

Majitelé mysleli i na ekonomickou udržitelnost domu. Celá realizace je stála v přepočtu necelých osm milionů korun a dům si na sebe dokáže vydělat. Kromě privátního patra je ve stavbě zakomponována nájemní část s odděleným vstupem, kterou kromě rodinných návštěv mohou Freyerovi využívat i na komerční pronájmy.

Nadine se do vily podařilo umístit všechno, co si rodiče vysnili. Do vinného sklepa mohou hosté nahlédnout prosklenou podlahou, ale vedou do něho i tajné dveře v podlaze. Ze západně orientované ložnice se nejlépe pozorují ptáci v korunách stromů a kouzelné západy slunce. Nábytek i doplňky pořizovala rodina kompletně nové od spřátelených místních designerů. Ze starého bytu v Pretorii si manželé přinesli jen pár vzpomínek a osobních věcí.