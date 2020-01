Zázrak má 34 metrů čtverečních. Pohodlně se do něj vejdou tři generace

Televizní pořad Vysněný domov na šanghajské satelitní televizi Dragon TV představil divákům jedinečné řešení problému s malým bytem: místo kouzel stačilo zalistovat v knihách o historických čínských zahradách a pavilonech a přidat vzpomínku na prázdniny na horách.

Dvacetičlenný tým architektů, stavebníků a designérů z kanceláře Limu Design se inspiroval historií něžných čínských zahrad v městské prefektuře Su-čou, které se budují už tisíc let, pyšní se členstvím v UNESCO a nastavily standardy čisté a elegantní estetiky zeleně s pagodami a pavilóny.

Právě od jednoho z nich, Pavilonu modré vlny, převzali architekti myšlenku diagonálně vedených průhledů, které dodají i skromnému prostoru na velkorysosti a vytvoří vzdušný dojem.

Náročný úkol zněl jasně: vytvořit v malém bytě prostor pro jeho obyvatele i jejich koníčky. Apartmán se zdál rodině malý již v době narození dcerky. A co teprve ve chvíli, kdy jí byly dva roky a do města se přistěhovali prarodiče, aby pomohli s hlídáním.

Babička je vášnivá pianistka, dědeček tenor. Lásku k hudbě předali i další generaci, společně s výtvarným talentem, chutí cvičit doma nebo hrát deskové hry. To všechno, včetně vytvoření prostor pro uložení osobních věcí a nové kuchyně určené pro dvě hospodyňky, vyžadovalo generální rekonstrukci.

Už samotný příchod do bytu vyrazí dech. Nikoho nenapadne, že vkročil do třicetimetrového domova. Dostatek místa vznikl díky vestavbám, množství úložného prostoru, dětské herně pod stropem a využití manželských lůžek pro denní posezení.



Plocha úložného prostoru je úctyhodná, celkem dvacet dva metrů čtverečních. Každá věc má v domě své pevné místo, aby se eliminoval jakýkoliv chaos a byt stále působil útulně a uklizeně.

Hravost, vtip a nadsázka rodině nechybí.

Skutečnost, že na malém prostoru k sobě má rodina skutečně blízko, umocnili architekti i řadou atraktivních průhledů. Například z kuchyně může dědeček vařící večeři čile komunikovat s babičkou sedící za klávesami, a to díky horizontálnímu okénku, které místnosti propojuje, aniž by do zbytku bytu vpustil pach nebo kouř od plotny.

Konceptu pomohlo využití kvalitních přírodních materiálů, dřeva, kůže, kožešin a bíle natřených velkých ploch. Celek evokuje prázdniny na horské chatě. Ani to není náhoda, rodiče pochází ze severočínského města Čang-jie, které proslavila už návštěva Marca Pola a kde v těchto dnech panují silné mrazy.

Péče byla věnována každému drobnému detailu a ozdobami se staly zejména věci, které si prarodiče přivezli s sebou do nového domova. Například váleček na těsto nebo bambusové napařovací misky, ze kterých se staly vkusné dekorace.